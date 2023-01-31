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女指甲上長「淺棕色直線」！一查是罕見癌症　差點被截肢

▲美國一名女子指甲上長出淺棕色直線，一查竟是罕見癌症，差點被截肢。（圖／TiKTok：frankenthumbttv）
▲美國一名女子指甲上長出淺棕色直線，一查竟是罕見癌症，差點被截肢。（圖／TiKTok：frankenthumbttv）

編輯中心/綜合報導

美國維珍尼亞州一名26歲的女子，約於10年前發現右手拇指的指甲長出一條咖啡色直線，原以為僅是個形狀特別的痣，可就醫後卻被告知這是罕見的「甲下黑色素瘤」，若沒有即時治療，擴散至身體有可能導致死亡。她有感於這是件易被忽略的病症，於是發上網路提醒眾人，引起熱議。

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據外媒報導，女子西爾維亞（Maria Sylvia）在2012年12月首次發現右手拇指指甲上出現一條淺色直線，一年後變得更深更顯眼，但因沒有任何異樣，每年體檢時醫生也僅提醒，若條紋變寬、變大才要就醫，於是在接下來得8年都位珍對此事做檢查。

直至2021年底，西爾維亞的朋友指出她指甲上的條紋模樣類似於「甲下黑色素瘤」的病例圖片，她這才到醫院接受活體組織採樣檢查。腫瘤學家告知，西爾維亞甲床上的條紋其實是罕見的「甲下黑色素瘤」0期，這種癌症通常要10至13年才會發展成1期，但僅是1期就相當嚴重，擴散全身的話恐怕會導致患者死亡。

▲西爾維亞提醒眾人，千萬不要忽視指甲上的異樣條紋。（圖／TiKTok：frankenthumbttv）
▲西爾維亞提醒眾人，千萬不要忽視指甲上的異樣條紋。（圖／TiKTok：frankenthumbttv）
幸虧西爾維亞的腫瘤並未擴散，也還不需截肢處理，外科醫生僅切出腫瘤部位，包含整個甲床和拇指頂部，直至骨頭和肌腱。手術完也需複診5年，杜絕復發可能。對此，西爾維亞將自己的經歷傳上TikToK，提醒眾人不要忽視指甲上的異變，並提醒每位做美甲的民眾，每月至少去除一次指甲油，以檢查指甲是否有色素沉著或變色等異常情況。（編輯：李惠婷）

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