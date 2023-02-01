元宵節快樂！LINE開工送免費貼圖21組：「隱藏版」曝光

內褲「聞一聞」不臭就繼續再穿？　當心下體異味、長痘、細菌感染！

內褲「聞一聞」不臭就繼續再穿？　當心下體異味、長痘、細菌感染！
內褲「聞一聞」不臭就繼續再穿？　當心下體異味、長痘、細菌感染！

每日健康-每日都做得到的健康

您多久換一次內衣褲呢？相信大多數人都認為「每天更換內衣內褲」是基本常識，但近年的調查卻有驚人的發現，竟然有許多人沒有每天換洗貼身衣物！

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒《Daily Star》報導，護膚平台The Derm Review的一項調查發現，在1000多名女性受訪者當中，有21%的人沒有每天更換內衣褲，而更令人震驚的是，有10%的人會將1條內褲連續穿3天或以上；此外，高達55%的人會帶着已經穿了一整天的內褲上床睡覺，該情況在55歲以上的人群中最為常見；另有24%的受訪者在運動後不會換洗衣服，而這族群通常在25歲以下。

此外，在一般情況下，一件胸罩在穿戴了2至3次後就需要被清洗，但仍有三分之一的女性會將一件胸罩穿得更久之後才換洗。另外，英國線上市場OnBuy的一項調查則發現，在近2800名男性受訪者當中，有22%的人沒有每天更換內褲，甚至僅通過「聞一聞」內褲來決定內褲是否可以重穿。

調查顯示，許多人重穿內衣褲主要是為了通過減少洗衣量來節省時間和花費，或是出於愛護環境等因素。但專家警告，髒內褲所堆積的分泌物會營造出溫暖又潮濕的環境，有利於細菌大量繁殖，提高陰道受到細菌感染的機率。若不每天更換內衣褲，輕則下體發出腥臭味、產生異常分泌物、皮疹、極度瘙癢、長痘、體味明顯增加等；重則破壞陰道微生物群進而引發感染，如鵝口瘡（thrush）、酵母菌感染（yeast infection）、陰道炎（vaginitis）、細菌性陰道炎（bacterial vaginosis）、尿道感染（urinary tract infections），甚至是可能會危及生命的葡萄球菌感染（staph infections）。 

在此專家提醒大家，每天都要更換內衣褲並在睡前脫掉，以保持私密處乾爽透氣、防止細菌滋長；運動後要及時換洗內衣褲、且平日也要養成良好的衛生習慣。若私密處出現異常症狀，建議換上棉質內衣褲、睡覺時穿著寬鬆的衣服來減輕不適。

延伸閱讀
新的一年別再讓鬧鐘響2、3次才起床！醫曝「2後果」
放假永遠嫌不夠長？ 專家授3招延長「體感時間」： 先從停止追劇開始

病毒藏在喉嚨與糞便！　嬰幼兒腸病毒重症8大前兆

小孩易得紅眼病？台灣眼科研究：「這個時間段」不要出門、多做「這件事」

各國防疫鬆綁一次看！　台灣將跟進？王必勝：口罩鬆綁本週公布

春節後變胖是真的！「52輕斷食」提高代謝　跟肥胖說掰掰

我是廣告 請繼續往下閱讀