內褲「聞一聞」不臭就繼續再穿？　當心下體異味、長痘、細菌感染！

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，在一般情況下，一件胸罩在穿戴了2至3次後就需要被清洗，但仍有三分之一的女性會將一件胸罩穿得更久之後才換洗。另外，英國線上市場OnBuy的一項調查則發現，在近2800名男性受訪者當中，有22%的人沒有每天更換內褲，甚至僅通過「聞一聞」內褲來決定內褲是否可以重穿。
調查顯示，許多人重穿內衣褲主要是為了通過減少洗衣量來節省時間和花費，或是出於愛護環境等因素。但專家警告，髒內褲所堆積的分泌物會營造出溫暖又潮濕的環境，有利於細菌大量繁殖，提高陰道受到細菌感染的機率。若不每天更換內衣褲，輕則下體發出腥臭味、產生異常分泌物、皮疹、極度瘙癢、長痘、體味明顯增加等；重則破壞陰道微生物群進而引發感染，如鵝口瘡（thrush）、酵母菌感染（yeast infection）、陰道炎（vaginitis）、細菌性陰道炎（bacterial vaginosis）、尿道感染（urinary tract infections），甚至是可能會危及生命的葡萄球菌感染（staph infections）。
在此專家提醒大家，每天都要更換內衣褲並在睡前脫掉，以保持私密處乾爽透氣、防止細菌滋長；運動後要及時換洗內衣褲、且平日也要養成良好的衛生習慣。若私密處出現異常症狀，建議換上棉質內衣褲、睡覺時穿著寬鬆的衣服來減輕不適。
延伸閱讀
新的一年別再讓鬧鐘響2、3次才起床！醫曝「2後果」
放假永遠嫌不夠長？ 專家授3招延長「體感時間」： 先從停止追劇開始