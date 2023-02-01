小孩易得紅眼病？台灣眼科研究：「這個時間段」不要出門、多做「這件事」

過敏是兒童最常見的病症之一。根據外媒《HealthDay News》報導，過敏性疾病的發病率不斷上升，在兒科人群當中上升率尤為顯著，成為了一個嚴重的全球公共衛生問題，而眼睛過敏或過敏性結膜炎正在全世界影響著多達30%的兒童。國內一項發布於2022年第126屆美國眼科醫學會（American Academy of Ophthalmology）年會上的初步研究結果表明，只要一個簡單的方法就能有效降低過敏性結膜炎的兒童患者人數，即鼓勵孩子們多做運動，但切記不要在空氣質量差的時候讓他們到戶外活動。 我是廣告 請繼續往下閱讀 過敏性結膜炎，俗稱「紅眼病」，是指過敏原導致覆蓋眼白的透明組織發炎而引起的過敏性疾病，症狀包括有眼睛發紅、發癢和流眼淚等。雖然過敏性結膜炎的症狀通常較為輕微，但由於它屬於慢性疾病、且容易反覆發作，進而可能對兒童的學習成績和生活質量產生負面影響。至於該如何預防？該研究顯示，過敏性結膜炎有一個相當簡單的預防方法，那就是保持鍛煉。該研究追蹤了2010年至2018年10歲時接受檢查的120多萬名兒童的健康數據，並使用了台灣的體能測試來測量受試兒童的體能。最終結果發現，體能較好的兒童患上過敏性結膜炎的機率較低。反之，超重的兒童患上這個疾病的風險較高。與此同時，該研究也發現，暴露於更多空氣污染中的小孩也更容易患上過敏性結膜炎，證實了之前的研究所發現的空氣污染和過敏性結膜炎之間的聯繫。除此之外，生活在人口稠密的城市地區，或有哮喘和/或過敏性鼻炎（又稱花粉症）的病史的小孩同樣更容易患上此病。延伸閱讀這種蛋「膽固醇」最高！ 營養師曝「7種蛋」營養成分男人通通跑起來！ 研究指出：多跑1分鐘，床上多耐3分鐘病毒藏在喉嚨與糞便！ 嬰幼兒腸病毒重症8大前兆內褲「聞一聞」不臭就繼續再穿？ 當心下體異味、長痘、細菌感染！各國防疫鬆綁一次看！ 台灣將跟進？王必勝：口罩鬆綁本週公布春節後變胖是真的！「52輕斷食」提高代謝 跟肥胖說掰掰