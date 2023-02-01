病毒藏在喉嚨與糞便！　嬰幼兒腸病毒重症8大前兆

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根據疾管署監測資料顯示，截至2023年1月30日，上週腸病毒急診就診134人次，較前一週77人次上升74%，且近期合約實驗室監測仍檢出腸病毒，顯示社區中持續有腸病毒活動，民眾需提高警覺。國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例感染D68型已死亡。
腸病毒發病前就有病毒潛藏腸病毒在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一週內傳染力最高。即使痊癒，腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒。
嬰幼兒腸病毒重症8大前兆疾管署提醒民眾應保持警覺，確實做好手部衛生與環境消毒；並應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，及教導幼兒落實正確勤洗手；家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請留意幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。
１嗜睡
２意識不清
３活力不佳
４手腳無力或麻痺
５肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）
６持續嘔吐
７呼吸急促
８心跳加快
另外，想要防範腸病毒，疾管署提醒民眾，酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，也可降低病毒傳播風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56647
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