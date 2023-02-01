失眠睡不著？　超神奇1分鐘入睡「4-7-8呼吸法」：只需吸氣、憋氣、呼氣

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什麼是「4-7-8呼吸法」？4-7-8呼吸法是以「讓人放鬆」為目的而創的，因此也被稱為「放鬆呼吸法」（relaxing breath）。它源自於古老的瑜伽調息法，爾後在整合醫學專家安德魯-韋爾醫學博士（Andrew Weil, MD）推廣下廣為人知。4-7-8呼吸法主要是指，吸氣4秒，再憋氣7秒，最後呼氣8秒。這個呼吸法的作用並不在於解決人們所有的睡眠問題，而在於幫助人們找到心中的平靜，減少焦慮症狀，進而助於入眠。
4-7-8呼吸法的具體步驟如下：1. 挺直腰板坐好
2. 將舌尖抵在上顎，並一直保持在這個位置
3. 用嘴呼氣
4. 閉上嘴巴，用鼻子吸氣，並默數4秒
5. 屏住呼吸7秒
6. 用嘴吐氣8秒，並發出「呼」的聲音
7. 將以上的步驟共做4次
使用這個技巧的次數越多、就會愈發熟練，而身體也會漸漸習慣於將它用作管理壓力和焦慮的方法。
4-7-8呼吸法如何幫助睡眠？4-7-8呼吸法能讓人專注於自身的呼吸，而不是思考為什麼自己無法入眠。它可以激活負責休息和消化的副交感神經系統，進而減少交感神經的活動，使身體變得更利於睡眠。
儘管這方面的研究還不夠深入，目前也有一些證據表明，4-7-8呼吸法可以幫助減少焦慮、抑鬱和失眠的症狀。而且，4-7-8呼吸法對心率和血壓也有良好的作用。在此也建議將4-7-8呼吸法與其他如漸進式肌肉放鬆、瑜伽、正念或冥想等放鬆方法相結合，或許對睡眠會更有幫助。
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