房市／兔年工業地產趨勢　綠色經濟成推動引擎

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信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，觀察取得綠色工廠認證的廠房，依產業別進行分析，可發現以電子零組件製造業52座為最多，佔整體的61%，其次是化學材料製造業的13座。依分布區域進行分析，則可發現取得綠色工廠認證的工廠多分布於南部地區，台南、高雄共計有41座，佔整體的48%，比例將近一半；而桃園、新竹共計有26座，佔30%。
林建勛經理分析，南部有較多廠房取得綠色工廠認證，觀察主要原因為近年中、南部有較多新興工業區及產業園區開發，有較多大面積工業土地釋出，加上台積電南下帶動相關產業鏈南移，成為吸引企業於中、南部設置新廠的誘因。桃園、新竹既有工業區林立，已形成完整產業聚落，相對來說已較少有大面積工業土地釋出，因此企業多是在原廠周邊進行購地擴廠。
永續經營已成為各大企業的重要營運策略，林建勛觀察未來工業地產市場將有三大趨勢，其一，產業走向AI智能、數位化方向發展，加上近年回流台商多屬中高階、科技產業，國內產業加速轉型與升級，將帶動具智能化、自動化等多功能廠房、廠辦需求；其二，一改早期工業區多為低密度、低樓層工廠，工業區立體化漸成主流，未來將有更多新穎、具綠色規劃的廠房、廠辦大樓，改變傳統工業區樣貌；其三，淨零排放已是國際趨勢，產業將更重視ESG、落實綠色生產，在國際綠色供應鏈中佔有一席之地。
林建勛進一步分析，2022年上市櫃法人工業地產總交易額為830億，為近五年交易表現次高，顯示即使近年社會陸續出現疫情、連續升息、國際戰爭等利空因素，工業地產在自用需求支撐下，仍呈現穩定成長。隨著綠色產業興起，企業打造具有減碳、結合AI智能的智慧廠房，工廠變「綠」將有一番嶄新樣貌，有助2023年工業地產穩定成長。