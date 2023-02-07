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九旬阿嬤慢性病+確診性命垂危　醫病共享治療奏效

九旬阿嬤慢性病+確診性命垂危　醫病共享治療奏效
九旬阿嬤慢性病+確診性命垂危　醫病共享治療奏效

健康醫療網

97歲的高阿嬤長期住在「護理之家」，病史包括中風（左側乏力）、高血壓、糖尿病、心臟病、結腸癌、慢性腎臟病等，因喘、痰音重等症狀，進行PCR呈陽性反應，隨即轉送彰基中華院專責病房急救，醫療團隊因阿嬤當時的病況差而告知家屬病危；家屬緊急與主治醫師透過「醫病共享決策」機制，成功的將鬼門關前的阿嬤搶救回來。

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高齡阿嬤確診　緊急血液透析

生化檢查發現血液鉀離子過高，經腎臟內科醫師會診後，建議緊急血液透析，家屬連繫平日定期回診於彰基醫學中心副院長暨神經醫學科主治醫師劉青山，經醫病討論後隨即進行血液透析；阿嬤住院期間快篩轉為陰性，在接受鉀離子監測、藥物治療下，只進行一次血液透析，病況就獲得改善，順利出院並回到護理之家，改為定期門診治療。

慢性病症多　跨多科治療　

胸腔內科主治醫師黃國揚表示，阿嬤本身慢性病很多，幾乎臥床的狀態，這次新冠肺炎感染屬於重症情況，收治在中華院區新冠專責病房，胸腔內科的專責病房團隊非常細心照料，除了對於肺癌治療外，腎臟科團隊針對急性腎衰竭的阿嬤進行洗腎。阿嬤狀況非常的不錯，能夠順利康復出院；另一方面也要感謝家屬，能夠配合治療，相信彰基在新冠的治療上很有經驗，成效是非常好的。

醫病共享決策　鬼門關救回一命

高阿嬤的家屬在緊急狀況下與主治醫師共同討論、進而共同決定出適合的醫療決策，透過「醫病共享決策」將鬼門關前的阿嬤搶救回來；阿嬤的孫子更透過彰基讚美專線表示感謝，他說：「奶奶年紀很大又確診，多虧彰基中華院專責病房醫護團隊用心及貼心的照護，特別致電讚美醫療團隊。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56690

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