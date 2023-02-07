40歲就患上高血壓恐「提早失智」！醫籲：乖乖吃藥增記憶、做好血壓管控防腦部退化

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他在文中提到，阿茲海默氏症是因為腦部的類澱粉蛋白沈積，目前原因還不明；但最近有研究發現，高血壓會引發腦部的微細血管病變、造成神經發炎和內皮細胞功能不良，目前也被認為跟阿茲海默氏症有相關性。
韓國進行了一項超大規模的研究，追蹤450萬人長達5年的結果顯示，血壓超過160mmHg的人，得到失智症和阿茲海默氏症的危險顯著增加，；另外，美國一項追蹤了30年的研究顯示，如果在40歲以前就有高血壓的患者，在50歲之後就有可能發生認知功能障礙，而且可以從醫學影像上面看到腦部的退化。
許多高血壓的研究顯示，如果好好控制血壓，上了年紀之後發生失智症情況會明顯減少。 甚至有研究指出，超過60歲的患者使用藥物控制血壓，經過三年後就會比沒有控制血壓的人有比較好的記憶力。
我們都知道，失智症主要的症狀就是認知困難、記憶不良還有情緒焦躁等，這也讓醫師不禁懷疑，那些從40歲就有高血壓的患者，到了50歲之後，談到高血壓就生氣，不願意討論和治療，是不是已經有早發性的失智症了呢？
本文經 劉中平醫師 臉書粉專《劉中平醫師的心臟科筆記》授權報導
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