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大腸癌第四期仍有望治癒　接力治療助存活期延長7.5倍

大腸癌第四期仍有望治癒　接力治療助存活期延長7.5倍
大腸癌第四期仍有望治癒　接力治療助存活期延長7.5倍

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台灣大腸癌人數高居世界第一，然而早期難有症狀，等到確診通常為時已晚。不過，即使是第四期大腸直腸癌仍有機會治癒，臺北榮民總醫院外科部大腸直腸外科醫師黃聖捷說明，開刀切除腫瘤為首要目標，如果患者病況不允許動手術，標靶藥物接力治療有助於將患者的整體存活期提高約7.5倍，另外還有放射線療法、免疫療法等，只要接受完整治療，整體存活期與疾病穩定期也最長。

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大腸直腸癌治療方式包括手術治療、放射線治療、標靶治療、化學治療、免疫治療等。患者的基因差異會造成腸癌特性不同，醫療團隊會依不同的基因與腫瘤病理表現進行不同的治療。

黃聖捷說明：「手術治療因為器械發展，微創手術從過往約佔2-3 成，到現今已有8-9成患者使用；放射線治療進步，以多模式、多角度的照射，達到最大的治療成效、最少的後遺症；標靶治療在2000年如雨後春筍般出現，平均存活期從16個月延長到30個月，甚至有2-3成第四期大腸癌患者是可治癒的；還有10%大腸癌患者對免疫療法非常有效。」

一至四線接力治療攻略

黃聖捷說明，隨著標靶藥物發展，當醫師面對大腸直腸癌第四期病患時，首先考慮是否以開刀為首要目標，如果患者病況不允許，標靶藥物接力治療就顯得非常重要，患者若能打到越多線標靶藥物、接受完整治療，其整體存活期與疾病穩定期也最長。

化療與標靶藥物的功效在於抑制腫瘤向外擴張，最好是能夠讓腫瘤縮小，而在血液與淋巴游離的癌細胞，也能靠著化療與標靶藥物清除，如果病患對標靶藥物反應良好，能夠一線接著一線接力治療，存活期便能在藥物協助下有效拉長。

１第一線：化療＋抗血管生長因子標靶藥物（健保）

２第二線：化療＋標靶藥物（自費）

３第三線：化療＋抗表皮生長因子標靶藥物（健保）

４第四線：標靶藥物（健保）

標靶藥物接力治療優勢

數據資料指出，大腸直腸癌第四期病患沒有使用任何標靶藥物，平均存活期僅有4.77個月；使用1個標靶藥物，可拉長至17.23個月；使用2個標靶藥物，可以再增加至26.87個月；如果使用3個標靶藥物，能夠提高至35.97個月，相較於沒有使用標靶藥物的病患，整體存活期提高約7.5倍。

黃聖捷表示，許多大腸直腸癌第四期病患，在選擇標靶藥物時，會不斷探討不同藥物對於腫瘤的效力。根據數據資料分析，第四期大腸直腸癌左側腫瘤與右側腫瘤的治療成效，在第一線使用抗血管生長因子標靶藥物或抗表皮生長因子標靶藥物時，兩類標靶藥物沒有顯著差異，因此患者於治療時如有費用考量，可選擇健保給付藥物以減輕治療負擔。

１整體存活期延長7.5倍

２第一線治療使用抗血管生長因子或抗血管生長因子標靶藥物，效果一樣好

３健保多線給付，可減輕患者壓力





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56651

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