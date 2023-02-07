益生菌不只助順暢還有7大功效！怎麼挑、何時吃才正確？不同菌株效果差很多

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著健康意識抬頭，國人追求良好的身心活動與營養補充的意願提高。如何透過飲食提升保護力，成為這幾年重要的健康議題。其中「益生菌」（Probiotics）可增加身體裡的好菌數，幫助形成天然屏障抵抗外邪侵擾，對整體健康促進的作用愈發受到重視。
不過，市售的益生菌琳瑯滿目，不同菌種的益生菌功效亦不盡相同。例如益生菌可依菌種多寡分為單一菌種與多菌種、數量上從10億-100億CFU（菌落形成單位）的補充量都有不同文獻的研究成果。究竟，該如何挑選益生菌才能符合自身的健康需求？益生菌能為人們的身體帶來哪些幫助？
什麼是益生菌、益生元？功效有哪些？對健康有哪些好處？
益生菌可泛指「對人體有益的菌株」，目前被廣泛運用的菌株，過去談到益生菌，最主要的兩類為嗜酸乳桿菌（俗稱乳酸菌，Lactobacillus）與比菲德氏菌（Bifidobacteria）。益生菌最早被應用於乳製品的加工發酵，生成大量的短鏈脂肪酸如優格、起司等食物。直至19世紀，益生菌首次被發現能夠應用於保健消化道健康；近年也有越來越多證據支持益生菌的好處，如調節生理機能、增強保護力、調整體質等。
至於與益生菌名稱相近的益生元、後生元。益生元又稱為「益生質」是益生菌喜愛吃的食物，可以幫助益生菌在消化道中獲取養分。後生元則為益生菌無活力的代謝副產物。益生元不易被人體消化，但對於刺激有益菌種的生長具關鍵作用；後生元則可增強對自我保護力的屏障功能。
不只幫助排便？益生菌7大功效一次看懂
益生菌對人體的生理作用有哪些？根據研究，益生菌能縮短食物停留在體內的時間達25%；並能促進食物發酵。益生菌也具保護力作用，以及保持好壞菌生態的平衡、維持良好的消化道機能。總的而言，益生菌具有以下７種功效：
益生菌功效1：改變菌叢生態
人類體內有許多微生物共存，其中有參與新陳代謝、消化吸收的益生菌，亦有影響健康的壞菌，而益生菌能讓共存的菌叢更穩健，避免壞菌打壞消化道環境的平衡。
益生菌功效2：幫助排便順暢
益生菌能調整消化道機能，若平時的飲食搭配膳食纖維與足夠飲水，對消化道健康與排便順暢更有幫助。
益生菌功效3：協助調整體質
消化道健康對保護力至關重要，而消化道連結身體許多部位與調控各種反應。影響消化道健康的關鍵因素就是菌叢的平衡。
益生菌功效4：維持私密健康
私密健康與保護力息息相關，如果菌叢種類失衡，容易引起私密困擾。
益生菌功效5：促進營養吸收
食物所含的營養素是否被妥善吸收，取決於消化的健康程度。而益生菌能讓良好的營養素更容易被身體所使用。
益生菌功效6：促進新陳代謝
現代人多外食，過油、過鹹以及添加物問題都會加重負擔，油膩的環境不利於好菌定殖生長。益生菌能與壞菌競爭，促進新陳代謝、減輕消化負擔，避免大魚大肉影響健康。
益生菌功效7：產前/產後和病後之補養。
身體經歷較大的壓力時期，如生產前後及病後，都會影響健康維持，影響原先菌叢生態。而益生菌能幫助身體調整菌相，回歸平衡。
如何挑選益生菌產品？菌種越多是否越有效？
益生菌種植琳瑯滿目，一般人應如何正確挑選益生菌？許多人認為挑選益生菌要從「菌種」看起，其實不同菌株對健康的幫助各不相同，應該根據研究所使用的「菌株」來挑選才有效。選購益生菌時可優先選擇多樣化、研究證實有功效且具有專利的菌株，才能全方位補足健康所需。
益生菌功效差異在菌數嗎？數量越多越好？
另一個常見問題是「益生菌數量越多越好」？從10億-100億菌CFU的補充量都有文獻建議。以乳酸菌為例，正常健康成年人體內每克菌落形成單位，大約含有1000至千萬個乳酸菌（103-107 CFU/g），而目前研究所使用的補充菌量，大約每次補充數千萬至十億之間，過多的益生菌量未必對身體有好處。
益生菌要不要冷藏？會影響益生菌功效？
網路流傳益生菌必須「冷藏」才有功效？益生菌可透過更先進的製造技術，增加到達體內後的活性，結合包裝處理讓益生菌通過胃酸膽鹽，增加益生菌存活率。因此，是否需要冷藏已非益生菌活性的唯一指標。
不過，益生菌雖然可以常溫儲放，為了維持活性建議收放於陰涼處，避免擺置在會散發熱能的家電周圍或陽光照射處。
不同族群該吃哪種益生菌？女性、孩童、中老年人大不同？
依據年齡層與生活型態，飲食、生活、壓力調節及環境適應需求都有差異，應選擇不同的益生菌菌株及配方搭配，才能達到更佳的健康促進。大研生醫針對不同族群、需求設計專屬補充的益生菌：
1.女性族群，提升私密保護力
專科醫師翁資閔敏推薦淨密樂甘露糖蔓越莓益生菌，來自義大利UTcare專利益生菌，包含LCR01、LP14、LF15、LF11以及CRL1328等菌株，搭配足量D-甘露糖和蔓越莓，幫助維持私密健康平衡、清爽甩開負擔。
2.兒童、成人族群，提升舒敏能力
專科醫師張益豪推薦舒敏益生菌膠囊，經人體臨床驗證，具調整體質的對應菌株AP86+AP88+AP31，是專為亞洲人設計的益生菌，能為孩子的健康基礎做好打底工作，也幫助成人強化舒敏、提升保護力。
3.老年人、成人族群，提升消化健康
專科醫師陳潔雯推薦順暢酵素益生菌粉包，含有AP66專利菌株的益生菌，含有11種複合多功活性乳酸菌，搭配蔬果精華及獨家順暢酵素，幫助代謝順暢，減少身體負擔。
益生菌食用注意事項？多吃益生元、均衡飲食才有效
現有研究顯示，成年人、老年人、嬰幼兒與懷孕婦女等族群，食用益生菌皆是安全範圍。唯特定疾病族群如胰臟問題、先天保護力不全等族群，補充特定微菌叢有潛在疑慮。屬於特殊情況又有補充益生菌考量，應經過專業醫事人員評估，遵循正規治療與專業營養規畫，勿逕自購買來路不明的產品。
補充好菌並非一蹴可幾，益生菌功效要發揮須持續補充三到六個月。食用時建議空腹並搭配冷開水，勿搭配熱飲、藥物、咖啡、茶等刺激性液體。另外，平時多攝取天然植物性食品如全穀類、豆類、海藻類、蕈類、根莖類、新鮮蔬菜及時令水果，補充益生元幫助益生菌存活，也能增加纖維攝取。
專家提醒，微生物菌種對生物體的影響複雜且廣泛，無論是從食物或營養品補充益生菌，除了注意菌種、成分、菌數多寡，也應同步調整生活型態及飲食習慣，才能達到理想的健康均衡。
延伸閱讀：
預防尿道炎只喝水不夠？ 專家推「蔓越莓+益生菌」最佳吃法
營養不均易感染重症、長新冠！ 醫推8大保健品強化免疫防護
原文出處：
延伸閱讀
最新「十大癌症」結果出爐！ 近一半無法提早篩檢？ 「這癌症」持續霸榜15年
尿尿一直滴！攝護腺肥大輕忽恐「小解變大難」4招預防