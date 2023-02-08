逾千人等待眼角膜移植　「電紡紗」人工角膜可促進神經再生

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視覺相關神經修復 醫療困境難突破失明病患主要為「視網膜神經節細胞」和視神經損傷，但目前有效的治療方法不多。台大醫院眼科部王一中主任說明，角膜、網膜或視神經等主控視覺的相關組織，都佈滿了重要的神經組織，一旦神經受到損傷，目前的醫療技術極難成功修復。目前視覺神經修復的治療以藥物為主，但昂貴且成效有限，國內在法規限制下許多藥物也無法使用。
台大醫院高階眼表面與角膜神經研究中心主持人陳偉勵指出，角膜神經密度佔全身之冠，任何傷害所造成的病變，不僅造成嚴重的視力障礙，需要很長的時間才可能修復，甚至可能永久無法復原。目前的療法倚賴長期且頻繁使用要價百萬的昂貴眼藥，臨床上使用不便，且市售各種人工角膜生物醫材臨床應用度不高，並無促進角膜神經修復的功能。
▲台大團隊研發「電紡紗」人工角膜，可促進角膜神經再生，不僅獲得本屆國家新創獎肯定並登上國際期刊，並穩定發展人工角膜醫材。
電紡紗具方向性 幫助各種神經生長台大團隊研發「電紡紗生醫支架-PBG」具生物相容性和降解性，可釋放神經傳導物質，證實高度幫助各種神經生長及誘導神經分化，是相關醫材中首次被證實的強大療效。其生物相容性高，可以穩固地存在且緩釋藥物，在治療過程不會引起發炎、感染或新生血管增生的副作用，且材質輕薄短小，可自行溶解，不會影響角膜正常功能。若能成功進入臨床，對於病患來說是很大的福音，且可減少健保不必要的負擔。
台大工學院教授林唯芳指出，電紡紗材質由微米等級的胜肽鏈支架紡織而成，可誘導神經延絲狀材質方向性生長，更可以穩定釋出促進神經生長的傳遞物質，有望解決病理學上的問題。目前人工角膜層片經動物實驗顯示安全無虞，治療成效也相當優越，審慎樂觀地往其他神經修復領域努力中。
團隊研究結果獲得國家新創獎肯定，並已發表多篇論文在「國際分子科學雜誌」、「美國化學學會應用生物材料」等國際期刊上，目前也與哈佛大學團隊合作，往管狀材質、水凝膠材質促進視神經發展的方向前進，未來亦將往人體試驗階段方向努力，期許應用在生醫領域。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56729
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