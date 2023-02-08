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中風發作年齡下修！醫籲曾發生心房顫動就應做中風風險評估

▲ （圖／今健康）
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今健康

一名42歲的女病人，長期有高血壓和心房顫動的問題，起初在評估中風風險之後，醫師建議她以藥物治療心律並預防中風，但病人認為症狀不明顯而抗拒服藥，結果不幸在3年後發生中風，住院時出現暫時性失語、手腳偏癱等症狀，所幸發現得早，在取栓手術後逐漸康復。國立成功大學醫學院附設醫院心臟血管科李柏增醫師表示，「這個病人其實算相對幸運，之前遇過其他不願意服藥的鐵齒病人，中風後錯過黃金治療時間，到院時已來不及做取栓治療，最後只能帶著半邊癱瘓繼續生活，不只病人痛苦，也加重家人的照護負擔」。

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研究發現中風有年輕化趨勢   若有心房顫動應盡早做中風風險評估

一般來說，45歲以下患者出現中風，即可稱為年輕型腦中風，過去有研究指出，發病年齡層有降低的趨勢，可見中風已經不再是老年人的專利。李柏增醫師表示，中風風險因子有很多，包含糖尿病、高血壓、心血管事件病史、年紀、性別都是，其中有心房顫動病史的人，中風機率更是一般人的5倍，因此若曾發生過心房顫動，就應該接受中風風險評估，才能避免急症突發。至於誰容易有心房顫動，李柏增醫師指出，患有睡眠呼吸中止症、有心衰竭病史、肥胖等問題的病人，發生的比例較高。此外，酒精也會誘發心房顫動，有個名詞叫「狂歡症候群」，一些年輕病人在周五下班出去喝酒，隔天醒來心跳快得嚇人。李柏增醫師強調，心房顫動就是「有」跟「沒有」，只要有發作就應做中風風險評估，「因為能被抓到一次，通常一定有其他沒抓到的」。



心房顫動治療關鍵在心律控制與中風預防   高風險就應考慮用藥

關於心房顫動的治療原則，李柏增醫師解釋，治療目標其實圍繞在兩件事情上，第一個是控制心律，第二個則是預防中風。若只論年紀，通常會建議65歲以上民眾應特別留意中風風險，不過若合併多個中風風險因子，即使年紀輕也仍應好好用藥控制。李柏增醫師表示，對於已發生過心血管事件的心房顫動病人，應該依中風風險評估抗凝血劑的使用，同時依病人的症狀判斷是否需以抗心律不整藥治療，「以前述42歲女性個案為例，既有高血壓，又有心房顫動、中風病史等，風險分數高達4，基本上是非用藥治療不可了」。



發現心房顫動的1年內用藥治療   可明顯降低中風發生率

李柏增醫師進一步分享，對於新診斷的心房顫動病人，若能在1年內盡早開始抗心律不整治療，使心房顫動頻率下降，中風機率就可顯著降低。因此，若中風風險評估分數高，無論是藥物或電燒手術，盡早做抗心律不整治療，長期下來對健康才更有利。不過，臨床上也有遇到高風險患者因看不到療效，或害怕出血副作用而拒絕用藥，「之前遇過2、3個鐵齒的病人，勸他吃藥都不要，年紀不小又有三高，結果最後不幸中風臥床」，以往藥物副作用大，但現階段已有副作用相對低的藥物，如有疑慮應向醫師諮詢是否換藥，而非自行停藥。「未來心房顫動發生率會增加、發病年齡層下降，我個人認為心房顫動與中風年輕化趨勢有關」，李柏增醫師對此提出建議，除了年長者應留意心房顫動之外，年輕人也要更積極地評估中風風險，若偵測到一次心房顫動就應就醫檢查，才可盡量避免血栓發生。







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