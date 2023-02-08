星雲糖尿病纏身近失明、頻洗腎　控糖8項指標怎麼看？

我是廣告 請繼續往下閱讀
糖尿病易併發眼腎病變星雲2011年中風後健康每況愈下，且因罹患糖尿病導致視網膜剝離、黃斑部病變與腎病變，近20年因眼球鈣化幾乎看不到，連提筆寫字都有困難，晚年更因健康問題，外出幾乎得靠輪椅代步，而且每周得跑3趟到高雄長庚洗腎。1月4日因血壓不穩定，加上年事已高器官衰竭，住進加護病房，隨即於5日離世。
根據統計，台灣每年約增加16萬名糖尿病新個案，儼然已成為新國病。蔡世澤說明，影響血糖變化的原因，包括最關鍵的食物、藥物、活動、生物（如女性生理期）、環境、行為與決策等42項因素。
臨床上判斷血糖控制好壞的重要指標之一，為低血糖的頻率與分佈（有無症狀）。低血糖的典型症狀為手腳發麻、顫抖、心悸、盜汗等，然而低血糖發生時多半並無明顯症狀，而且低血糖比起高血糖更容易導致老年患者住院，進而增加醫療支出成本。因此，如何準確記錄低血糖的發生時段，幫助血糖更穩定，對於糖尿病管理相關重要。
控糖8項指標有賴醫療科技的進步，連續葡萄糖監測系統可將完整數據提供給醫護人員，掌握糖尿病管理的全貌，也能同步及時提供照護者，建構完整的糖尿病照護網，協助管理糖尿病。
蔡世澤表示，對一般糖友來說，建議空腹（餐前）血糖建議控制在90-130mg/dL之間；餐後（睡前）建議控制在120-160mg/dL之間；半夜則至少應在70 mg/dL以上。
１空腹血糖 及餐後2小時內血糖指數
２餐前與餐後血糖差距
３三餐前後及半夜的最高/最低血糖平均值及其分佈
４低血糖頻率及其分佈、有無症狀
５糖化血色素（HbA1C）或糖化白蛋白（GA）數值
６血糖達標（TIR）過高（TAR）過低（TBR）的時間佔比
７糖友體重變化，也是最常見的第2型糖尿病表徵
８生活品質是否受到影響
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56732
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw