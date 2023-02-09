認識HIV病毒感染　民間企業、組織合作「讓愛更好」

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HIV感染不等於愛滋病 感染後症狀如同感冒雖然愛滋病患者都受到HIV（人類免疫缺乏病毒）感染，但HIV並不等於愛滋病，台灣愛滋病學會常務理事林錫勳醫師表示，HIV感染只是一個病毒的感染，感染後症狀就和感冒一樣，但AIDS（愛滋病）是指感染HIV病毒後的發病狀態，兩者不一樣。
林錫勳醫師指出，HIV病毒感染是一個可以控制的慢性病，感染者穩定的服藥控制後，達到所謂的「U（病毒量測不到）=U（不具傳染力）」時，即使和傳染者接吻、擁抱、共用衛浴等都不會有傳染可能。
歧視、不平等待遇 使愛滋病防治受到極大阻力雖然與5年前相比，台灣的HIV新感染人數下降了近50%，感染者的平均壽命也大幅提升，然而社會對HIV感染者還是有許多的歧視與不平等，這些都成為愛滋病篩檢、預防、治療上很大的阻力，也深深影響了感染者的生活。
像國立成功大學醫學院副院長柯乃熒教授就提到，病人曾和她分享過，找工作令他覺得相當困難，即使勞工體檢已經沒有HIV的檢驗，但他還是會擔心被人發現感染的事實，而且每個月要拿一次藥，三個月要回診一次，如果被老闆詢問，他不知道該如何回答，也有一些病人想入住長照機構，卻被用各種藉口推脫。
AFBL讓愛更好 攜手HIV倡議組織消除不平等可見在社會中還是存在著許多偏見與不平等，柯乃熒教授認為，我們還需做更多的努力，才能讓平等真正出現。而GSK台灣藥廠便支持成立「Act for Better Love讓愛更好」計畫，邀請HIV倡議組織遞交計畫提案，攜手消除對於HIV的不平等，同時呼籲了今年世界愛滋病的主題「平等」。
本次入選包括愛滋病感染者權益促進會、台灣關愛基金會、紅絲帶基金會、台灣露德協會、帕斯堤聯盟、愛之希望協會，分別用不同的計劃、方式，宣導HIV篩檢、疾病知識，改善外籍感染者生活品質、偏鄉地區醫療資源、HIV看診及長照等問題，希望各界能重視HIV平等。
林錫勳醫師表示，「Act for Better Love讓愛更好」是一個支持計劃平臺，希望結合民間非政府組織及平台，配合政府政策把愛滋病防治做的更好，並改善感染者的生活品質，創造一個零歧視、沒有污名化的社會環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56689
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