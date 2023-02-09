清新門診諮詢量暴增　微波治療新科技免動刀揮別「腋情」

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第一印象看臉？ 醫：是氣味！影響第一印象的其實不是視覺而是嗅覺，醫美診所詹承運醫師表示，嗅覺其實是人類五感（視，聽，觸，嗅，味覺）中，唯一不用經過大腦視丘過濾，可直接傳達至大腦的情緒中樞杏仁核，觸動情緒變化及挑起性慾，因此氣味才是真正能提升好感度的重要關鍵！
據市調顯示，在台灣每五個人中就有兩人有腋下多汗及狐臭的困擾，比例居亞洲之冠。詹承運醫師表示，冬天厚重的衣物會讓腋下悶熱又潮濕，容易助長細菌增生，而產生「硫醇」的臭味化學物質，不僅會在衣物留下黃漬不易洗淨，異位也會沾染在衣服上，進到室內脫下外衣，體溫一揮發，反而會讓味道更加明顯，氣味分子小於PM2.5，連口罩都無法遮掩，因此若有狐臭問題一定要積極解決，否則將會成為隱形的社交殺手。
微波熱能止汗術 不開刀精準破壞汗腺詹承運醫師表示，現已有不用動刀的方法「微波熱能止汗術」，藉由微波讓水分子自旋產生熱能，將能量聚集在汗腺密集分布的區域，一次性精準破壞大汗腺與小汗腺，達到改善腋下多汗與狐臭的效果，經臨床證實不但效果可以媲美手術，更不需手術的攏長恢復期及留下疤痕的風險，療程只需一個小時，隨做隨走，立即可以恢復日常生活，此項新科技亦造福了相當多長久為腋下問題所苦的民眾。
目前全台相關醫療院所已有專業「清新門診」，民眾可直接上網搜尋查詢就近院所，只需要一個午休的時間，就可以輕鬆的讓自己立即重返清新，擁有新形象好人緣！
▲氣味是影響第一印象的重要關鍵，清新微波可有效改善腋下多汗及腋味困擾 (資料來源：診所提供)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56733
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