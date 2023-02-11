爽嗑海鮮肚子痛！送醫「查不出病因」出院 回家當晚死亡
海鮮雖然有許多人愛吃，但也有不少人只要吃了海鮮就會出大事！雲南昆明一名女子吃了海鮮之後發現肚子劇痛，於是趕緊就醫看診，不過醫生都查不出病因，最後准許出院返家，沒想到女子卻在當晚身亡，讓家屬氣到直接告上法院，近日審判結果出爐，院方必須承擔50%的責任。
編輯中心/綜合報導
根據《都市時報》報導，雲南昆明許姓女子爽嗑海鮮之後，結果肚子痛緊急就醫，而該醫院由於事發前20天，許女曾在該醫院做子宮內膜刮除手術，術後卻沒有進行抗發炎治療，因此這是肚子痛發生後，許女就被收入婦產科進行檢查。
但是怎麼樣都檢查不出個所以然，沒有查出病因，隨後將許女轉往外科病房，外科醫師初步判定是急性闌尾炎、腹膜炎，因此讓許女吊點滴，許女也感覺到腹痛有所趨緩，於是醫師也准許她回家，不料，當天晚上8點15分，許女突然失去意識，家人怎麼叫也沒有反應，於是又被送到急診搶救，最後竟然身亡。
後續經過司法鑑定，許女因腹內疝氣導致絞窄性腸阻塞，造成休克死亡，家屬聽完死因之後，氣到一舉告上法院，最終法院審理後判定，醫師對許女的檢查不夠完整，且使用止痛藥緩解疼痛後，沒有將人留在醫院觀察，判決院方承擔50%責任。（編輯：張嘉哲）