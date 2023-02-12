傳給發福好友！神預言測「減肥成功率」：3個月內變苗條

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B、陽光下的戀人
C、表演家
D、跳躍的美女
E、命運轉盤
【選好看答案】
答案A、旅行家
減肥成功指數：70分，無拘無束自由自在
選到這張卡牌，代表未來三個月你減肥成功的指數是70分。你未來三個月的生活是輕鬆、不會有太大壓力的，關於減肥上更是要如此，很多時候你太過壓迫自己，逼自己不能吃這不能吃那、忍受肚子咕嚕叫也不肯吃一口東西，這樣的減肥方式，對你來說反而適得其反。未來三個月你要做的，就是要讓自己的心情保持輕盈，飲食運動等當然還是要控制，但可以一兩週內挑一天，讓自己放縱一下。這樣張弛有度的減肥方式，最適合你，你也很快就能在三個月內瘦身成功，到時候想穿什麼衣服都能穿！
答案B、陽光下的戀人
減肥成功指數：80分，為美瘦身美麗自信
選到這張卡牌，代表未來三個月你減肥成功的指數是80分。為了自己的身材、為了自己的外貌，你幾乎是無所不用其極的，用盡各種方式也要讓自己減肥成功。而對你來說最好的減肥方式，就是每天照全身鏡，想像自己瘦下來之後會有多美、多好看、能穿下多少漂亮衣服、享受多少眾人青睞的目光，並告訴自己你一定可以成功減肥、變美變瘦！另外你也可以多注意肌膚保養、頭髮造型、衣著搭配等，相信你未來三個月一定可以減肥成功、越來越亮眼。
答案C、表演家
減肥成功指數：90分，努力嘗試終能成功
選到這張卡牌，代表未來三個月你減肥成功的指數是90分。你減肥成功的指數是非常高的，關鍵就在於你每個減肥方法都會嘗試，就像神農嘗百草般，各種只吃肉、只吃菜、不吃澱粉、168減肥法、原型食物、或是多運動等，幾乎每個減肥方式你都會去試，並找出其中最適合你、又不傷身的。而在這樣量身打造的瘦身方式中，你很快就能適應良好，三個月內就能看出成效，夏季前你就可以如願穿上各種你想穿的衣服了！
答案D、跳躍的美女
減肥成功指數：100分，體態美麗、亮麗如新
選到這張卡牌，代表未來三個月你減肥成功的指數是100分。你為了減肥已經努力好久了，之前也曾失敗多次，但這一次你會下定決心，不瘦到理想體態、決不罷休！未來三個月，你不只能如願順利瘦身成功，甚至因為身體輕盈了，讓你肌膚都透亮起來，身心狀態也越來越輕鬆，整個人煥然一新，甚至還有人追問你是不是偷偷去做醫美呢。也建議你，既然都好不容易瘦下來了，不如多嘗試之前沒做過的造型，染些漂亮的髮色、穿上以前不會試的穿衣風格、畫上美美的妝，如此亮麗如新的你，今年最受矚目的就是你！
答案E、命運轉盤
減肥成功指數：60分，先易後難遇到瓶頸
選到這張卡牌，代表未來三個月你減肥成功的指數是60分。你剛開始的減肥速度是很快的，也很容易瘦下幾公斤；但之後你就會開始破戒，想要大吃大喝、或是偷懶不運動，也可能是進入減肥的停滯期，讓滿心想要瘦下來的你，面對體重機的數字，卻只是一次又一次的失望。老師要提醒你，減肥失敗，意味著這種方式也許並不是最適合你的，可以換別的方法，或是找其他朋友一起減肥，也可以把你瘦下來後最想穿的衣服掛起來，讓你每天都看到，這樣子你會更有動力繼續下去。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。