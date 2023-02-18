拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」499元到月底　不限炸雞專賣店

拿坡里披薩總算推出不限炸雞專賣店的優惠來囉！即日起至2/28，「大披薩＋6塊炸雞」只要499元，爽賺190元到月底；別忘了即日起至3/1，還有雞腿二重奏優惠，購買「8塊雞腿桶＋可樂」只要369元，一次爽嗑4雞腿＋4腿排。另外頂呱呱2/14(二)～2/21(二)限8天，全台門市（除劍潭店外）推出「雞情四射」情人節優惠，小肉麻組「小雞腿 x 6支」139元，大心雞組「原味炸雞 x 5塊（胸尖部位）＋小雞腿 x 4支」，9塊炸雞桶只要199元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里披薩，常常推出好吃的炸雞優惠，卻只限定少少幾家炸雞專賣店，令不少饕客覺得很不過癮。現在總算有不限店的划算優惠回饋囉，即日起至2/28，無論拿坡里披薩門市或炸雞專門店，「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價689元），大披薩口味還可以任選，炸雞則有原味、辣味或烤雞可選，相當於73折優惠，爽賺190元還可以一路吃到月底。大家也別忘記，即日起至3/1，還有拿坡里炸雞專賣店限定開賣「雞腿二重奏」，「8塊雞腿桶＋可樂」只要369元（原價480元），整桶都是腿放入鮮嫩多汁的腿排、與酥脆多肉的棒腿，而且是大家喜愛的微辣口味。一次爽嗑4雞腿＋4腿排＋1250ML飲料，現省111元。另外，達美樂平日週一至週三，外帶指定口味小披薩129元、大披薩229元！包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬共7種口味可享優惠，大披薩還多了一款黃金夏威夷也有優惠價。▲即日起至2/28，拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價689元）。（圖／翻攝自拿坡里FB）拿坡里「8塊雞腿桶＋可樂」369元 肯德基推巧克力炸雞達美樂偷放福利！限3天外帶7款小披薩129元 大披薩229元星巴克「草莓派風味星冰樂」搶先喝 「買1送1」倒數2天電商業績近十億！丫頭擁400家手搖飲「千萬年收太保守」