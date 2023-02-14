捕蚊燈開8天「快滅族了」！他驚見雪芙蘭建功：明顯集中
台灣位處亞熱帶地區，冬天多半時間溫度都有10度以上，蚊子難以生存的條件則是10度以下，再加上住家室內溫度較暖，因此蚊子還是時常在各家各戶中猖獗現身。就有民眾分享，自己在家中車庫執行一項網路流傳已久的捕蚊招式，沒想到大獲成功，不禁讚嘆「真的有用啊」。
編輯中心/綜合報導
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，家裡一樓車庫時常遭受蚊蟲侵擾，但放置的高度跟地方都有研究過，成效依舊普通，因此決定上網找尋方法時，意外看到有人試驗出將「雪芙蘭挖一點點在捕蚊燈收集盤中間」，能獲得更好的捕蚊效果。
原PO看完後決定嘗試，沒想到8天之內，捕蚊燈竟然充滿了蚊蟲的屍體，而收集盤中央擺放雪芙蘭的部分，蟲屍更是格外集中，讓他不禁讚嘆「才挖了一點點在收集盤中間，雪芙蘭真的有用啊」。
遭遇曝光後，立刻讓不少網友驚呼「什麼原理」、「真的有效，以前捕蚊燈都是放點在旁邊，但後來有蚊帳後就沒在用了」、「這蚊子也多到太扯，都快滅族了」、「有用+1 風扇型捕蚊器也適用」。
而過去營養師余朱青也曾發文提到「某些化學成分對蚊子非常有吸引力，像是汗水裡的乳酸、化妝品裡的硬脂酸等」，而雪芙蘭成分中也含有硬脂酸（Stearic acid），是蚊子相當喜愛的味道，也意外成為增加捕蚊效果的利器。（編輯：潘毅）