隱形眼鏡漲價不怕！認準「3優惠大檔」入手 售價秒打7折
▲隱形眼鏡要漲價！通路優惠報你知，業者透露可以認準開學季、寒暑假為年度最大檔優惠。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
記者鍾怡婷/綜合報導
2023-02-14 16:45:03
年後漲價潮，許多民眾必備的
「拋棄式隱形眼鏡」也悄悄調整售價，其中安視優（ACUVUE）確定將於3月1起調漲價目表，日拋、月拋雙週拋漲價50至260元不等。對此，《NOWnews今日新聞》實際詢問通路、供應商，業者透露民眾想要搶優惠，就不能錯過 開學季、寒假、暑假等優惠檔期，這幾個時機屬於年度最大優惠，會釋出更好的折扣力度，以國內知名大廠帝康來說，透明片約可買到85折以上的優惠，像是今年開學季透明日拋4盒7折超殺折扣。當然除了供應商統一的活動外，也別錯過通路專屬優惠，包括好市多現金折扣、屈臣氏週六刷中信卡，滿額多享10%優惠，都能為荷包補補血。不過專業眼科、三軍總醫院眼科部一般眼科暨青光眼科主任呂大文也提醒， 隱形眼鏡及消毒藥水有保存期限，即便漲價也不應大量囤貨，否則反而容易傷眼。
根據隱形眼鏡國內大廠帝康透露，供應商提供給通路的 ▲以供應商統一的優惠來看，年度主要以開學季、寒暑假屬於優惠大檔，帝康添加玻尿酸的透明日拋更是祭出4盒7折的超殺優惠。（圖／記者鍾怡婷攝） 優惠檔期是統一的，但會因為不同眼鏡行、通路成本不同額外推出專屬活動。若以供應商統一優惠來看，年度主要 以開學季、寒暑假屬於優惠大檔，以近期的開學季來說，帝康 添加玻尿酸的透明日拋4盒7折、彩色日拋買二盒折價120元、彩月拋是第二副半價，幾乎全系列透片原價再打85折上下，官網也會隨時更新販售通路的優惠活動，民眾可以上網查詢後，認準時機再去囤貨！
除了供應商給出的優惠活動外，《NOWnews今日新聞》
精選通路專屬活動，像是有大量隱形眼鏡需求的民眾，可以考慮到好市多通路囤貨，雖然單次購買量多，但價格也比市售更加優惠，像是ACUVUE安視優超涵水日拋每日拋90片裝，官方建議售價1500元，好市多一組180片售價2819元（現省181元），不定時還會有買兩組折價活動，最多可再折600元；安視優晴漾水凝，日拋市售30片裝800元，好市多90片裝2119元，也會不定時推出購買多組折價現金的活動。消費者認準供應商優惠檔期，在搭配通路獨家特惠，也能在萬物齊漲的時機中，為荷包小小補血。
通路長期優惠不容錯過的，還有屈臣氏每週六刷中國信託LINE PAY信用卡滿888元可享10% LINE Point回饋。同時，屈臣氏即起至2/22精選優惠，包括安適優《超涵水每日拋》單盒$550、《睛漾水凝花眸系列每日拋》第二盒69折；綺芙莉、寵愛、露葳娜、蜜緹，月拋隱形眼鏡滿599現折100元、日拋隱形眼鏡滿999現折100元；《Pink粉紅娜娜彩色日拋隱形眼鏡10片裝》任選2件$350；琦洛麗矽水膠全系列滿666現折50元。
▲通路長期優惠不容錯過的，還有屈臣氏每週六刷中國信託LINE PAY信用卡滿888元可享10% LINE Point回饋。（圖／記者鍾怡婷攝）