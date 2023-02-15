美國女師來台「暴瘦50KG」！原因跟工時有關　台人苦笑了

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奈莎（Naysa）來台灣之前碰上疫情，因此當時每天都在家遠端上課，三餐都靠外送，而多半都是點速食、披薩等高熱量食物，「當時已經點外送到司機都知道我的名字了」，也因此讓她在來台灣之前，體重逼近100公斤，朋友也提醒她，若繼續發福下去「在台灣會很難買適合的衣服」。不過當時奈莎早耳聞「台灣食物很好吃」，覺得變胖只是遲早的事情，所以沒有特別在意。
沒想到正式來台灣工作幾個月後，奈莎的體重卻急遽下降，隨後她也解釋「我剛到台灣時，完全不知道學校的（上課）時數有多長，在美國我們早上9點到下午3點上課，但在台灣我通常從早上9點教書到晚上9點」，這也讓奈莎中間時段沒有時間吃東西，「晚上下班後，我通常就買一瓶水加上一個御飯糰」，這樣忙碌的生活持續幾個月後，奈莎暴瘦了50公斤之多，「早上睡醒都感覺肥肉從身上融化」。
此外奈莎也體驗到《CNN》點名台灣的交通亂象，除了身邊有幾位外國英文老師最近被車撞之外，連她自己都在前幾天搭朋友騎乘的機車時，被另一輛機車撞上，所幸只造成輕微瘀青以及擦傷。
雖然台灣生活與美國大不相同，但奈莎也表示「我真的很喜歡在台灣的時間，也準備好長期留下來，我真的很愛教小孩，而我住的桃園也是很美的城市」。
看完奈莎的經歷後，不少台灣觀眾也紛紛回應「把血汗工時用很正向的說法講成減肥」、「我前女友也是老師，常常把一堆工作帶回家做」、「華人的996工時，知道怕了吧」、「工時也太長了吧」、「台灣人的熱情不只是讓她體驗了高工時的操勞，還順便體驗了交通地獄的恐懼XD」、「來台灣能瘦的，真的只有美國人了！」。（編輯：潘毅）