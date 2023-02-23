試吃聯名飯糰！她搖頭吐「真實心得」 釣Joeman現身親回
百萬網紅Joeman近日和超商聯名合作推出7款「JOE式愛美食」新品，吸引許多粉絲購買嚐鮮，不過就有一名女網友購買「JOE式奢華海鮮丼飯糰」後，認為裡頭的配料只有吃到鮭魚卵，但這樣就要59元，實在有些難以接受，貼文曝光後立即引起熱烈討論，也釣出Joeman現身留言區親自回覆。
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，表示她嚐鮮了Joeman聯名的奢華海鮮丼飯糰，咬下第一口時就看到鮭魚卵，「還算有香小爆」，但第2、3口卻也都只有疑似鮭魚卵的配料，咬到第4口時料都已經要沒了，還沒看到蝦子跟干貝，「是我沒認出來，還是我特別衰吃到少東西的」，也讓她忍不住嘆：「這樣59⋯」
貼文一出後，網友紛紛留言，「不管你跟誰聯名，一律只推鮪魚，我的神」、「我同事吃的有蝦子，我有看到」、「我剛剛去，看到65折拿了一個，吃完蠻普的，有吃到鮭魚卵、一片的那種魚卵、還有一小塊蝦但沒有干貝，覺得打折買嚐鮮就好，沒什麼特別」、「感覺聯名目前只有千千很棒」、「昨天看到59，我就默默放回去了」、「吃到切碎的蝦子，至於干貝不知道跑去哪了」。
不過，也有網友緩頰，「有啊，有干貝啊，我有吃到餒，蝦子的部分應該是切碎了吧」、「我今天有吃，還不錯吃，會回購，價格略貴」、「我覺得料不會太少也算好吃啊？干貝鮭魚卵這種東西本來就貴了，怎麼會拿去跟麻油雞飯糰比咧」、「一直拿海鮮跟麻油雞比價錢的是在想什麼，主打的就是海鮮是希望賣的多便宜笑死，當作人家做慈善的是不是」。
而對此，Joeman也現身在留言區親自回應原PO：「感謝討論啦！大家的批評指教我都有看到～有些能改進的地方我下一波跟超商溝通調整！」（編輯：賴禹妡）