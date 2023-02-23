6台人輪流吃拉麵結局曝！老闆「沒生氣」：歡迎台灣客來
今年一月底時，有6位台灣旅客到日本福岡知名「博多大砲拉麵店」，6大人僅點3碗麵「輪流吃」，遭到店家制止後，旅客方氣得在Google刷一星負評，事件當時引爆各界譁然。而今（23）日旅台的日本作家「日本人的歐吉桑」也公布事件最終結果「拉麵店老闆跟老闆娘完全沒有生氣，繼續歡迎台灣客人前往品嚐」。
編輯中心/綜合報導
台灣旅客輪流吃拉麵事件過了將近一個月後，「日本人的歐吉桑」也回到日本前往博多大砲拉麵店拜訪老闆，在對談中得知「當時狀況到現在，拉麵店老闆跟老闆娘完全沒有生氣，也沒有責備客人，只是提心客人店內規則而已，繼續歡迎台灣客人的品嚐」，同時對客人誤會感到抱歉，但老闆也提到，因為該店是小店的經營型態，且一碗拉麵換算下來價格僅160元台幣，若接受客人分享吃，對營業會產生很大影響。
而「日本人的歐吉桑」也提出自身看法「拉麵店的態度並不是非常親切的，也沒有熱情的服務，老闆跟老闆娘感覺有些冷淡，但並不是代表小看客人，且因為店內太小，所以他們好像非常重視客人迴轉的效率」。
誤會完全化解開後，不少台灣網友紛紛表達感謝「很開心這件事可以以理性方式處理並重視，尊重不難，從你我開始做起」、「真的是很客觀的事實」、「謝謝您的溝通與幫忙解開誤會」、「良好溝通的最佳典範」。（編輯：潘毅）