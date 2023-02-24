▲ LUXGEN 推萬元加碼試乘活動

全新世代的LUXGEN 您還沒有試乘嗎？千萬，試試看！絕對不容錯過擁有新世代顏質、大馬力、高科技與超大空間，誠意十足的URX NEO讓您一部車就可以滿足生活大小事，隨時都能當個最懂生活的大生活家。LUXGEN邀您一同試乘風情萬種的URX NEO，或是駕輕就熟的U6 GT，即日起推出「千萬，試試看！」（1）試乘活動，歡迎消費者至全國生活館預約試乘，試乘滿意當月入主享最高70萬分期零利率，再加碼10,000元旅遊金（2）。若試乘完最後決定購買他牌全新車款，LUXGEN將回饋1,000元禮券（3）表達感謝之意。千萬把握這次試駕機會，邀請家人朋友共同體驗LUXGEN的美好，快樂享受暢快駕馭的幸福時光。
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全新上市的URX NEO貫徹了n⁷電動車次世代純粹亮點的設計語彙，以大氣簡約的銘牌點綴及無邊際點陣式水箱護罩的美學設計，再搭配時尚亮眼的璀璨金、星曜灰車色，點亮您的用車生活，讓駕乘盡顯不凡；為讓乘客享受嶄新的車居體驗，全新LUXGEN THINK+ 5.0人因介面，導入兩大主流車載系統手機媒介服務，讓多款智慧型手機連動功能便利又快速；在安全配備上，全面升級ADAS先進駕駛輔助系統，標配ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的ADAS先進駕駛輔助系統與AEB自動煞車輔助功能等，讓駕駛更加輕鬆減少行駛壓力，再搭配ARD擴增實境抬頭顯示系統，讓開車不必再低頭，有效降低意外事故發生。最重要的是URX NEO多元用途的獨特定位，以及最高7人座的車格，特別是URX NEO 7人樂活版，不僅是市場上唯一百萬內七人座SUV，擁有便利伸縮式斜坡板，整合多樣的用車方式，豐富全齡用車生活，創造出各種生活場景，不論野餐郊遊、福祉需求的便利伸縮式斜坡板，更可做為購物與擺攤創意市集的好幫手，後艙寬敞的置物空間，不論是家庭出遊或是載物空間需求，皆提供消費者最舒適、超彈性的實用價值，滿足靈活運用車室空間的想像！LUXGEN集結了安全、科技、時尚、簡約多變的獨特風格，用心打造安心舒適又便利的行車體驗，全方位完整守護您與家人的行車安全。
入主 LUXGEN 全車系享最高 70 萬零利率分期 完成試乘加碼萬元旅遊金
LUXGEN感謝所有消費者的熱情支持與肯定，3月特別推出「千萬，試試看！」試駕活動享千元、萬元回饋外，再祭出購車超值優惠方案（4）：凡於2023年2月25日(六)至3月31(五)止，入主URX NEO享70萬分期零利率、U6 GT享50萬分期零利率；選擇URX NEO大生活家版免費再升級Two-Tone歐風雙彩車色（價值15,000元）好禮，讓您輕鬆擁有獨一無二的用車新體驗；歡迎喜愛LUXGEN的準車主們，千萬把握現在入主最佳良機，LUXGEN提供最有誠意的規格、最超值的價格讓消費者輕鬆入主全方位智慧安全科技；歡迎至LUXGEN官網預約來店賞車、到府試乘以及線上賞車，或電洽客服專線0800-588-088。邀請您千萬務必來試乘看看唷！