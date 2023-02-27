趁便宜快買！醫曝高麗菜「4大好處」超健康：男生更要吃
高麗菜不但味道香甜，口感又棒，是常見的家常菜之一，而身為國民好菜，高麗菜對身體也有許多好處，恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師就列出4個高麗菜的優點，提醒大家也可以趁著菜價便宜趕快買來享用。
編輯中心/綜合報導
高銘鴻醫師表示，聽說近期市場有批高麗菜很便宜，而高麗菜是台灣人的餐桌上最常季的蔬菜之一，不但好吃，還有很多健康好處，因此列出4種高麗菜對人體的幫助，尤其男生的攝護腺疾病更能被照顧到。
【高麗菜的四大好處】
抗氧化：高麗菜含有豐富的維生素C和胡蘿蔔素，這些成分可以有效抗氧化，降低自由基的產生，有助於保持身體健康。
降低膽固醇：高麗菜中的膳食纖維可以結合膽固醇，幫助排出體外，有助於降低血液中的膽固醇，預防心血管疾病。
增強免疫力：除了前面提到的維生素C、高麗菜還有豐富維生素K，這些成分可以幫助增強免疫力，預防感染和疾病。
有益泌尿系統健康：高麗菜中的維生素C不僅有助於增強免疫力，還可以幫助預防泌尿系統感染，特別是男性的攝護腺疾病。（編輯：賴禹妡）
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