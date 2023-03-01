掀背跨界風格 Fisker Pear 最新設計圖公開

Gogoro Delight「本色黑」率性上路，宣布史上最大規模降價陣容，最高現省 $7,180

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

為女性量身打造的全新 Gogoro Delight 自上市以來居 Gogoro 全車系之冠，Gogoro進一步推出首輛純黑車款—Gogoro Delight 「本色黑」，以率性外表詮釋純粹自我，標配 TCS 循跡防滑系統大展自信身手；更領先業界獻上期間限定的「車身客製化刻字」服務，讓消費者為愛車加上獨一無二的專屬識別，自由演繹個人風格與俏皮玩心。

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同時，疫後全球供應鏈逐步平穩，Gogoro 於 2023 年領先國內車廠進行策略性調降車價，直接回饋消費者，陸續啟動年度銷售冠軍 Gogoro VIVA MIX、升級版全新 Gogoro Premium 的降價回饋。即日起不僅有全新 Gogoro Delight 本色黑新車上市，Gogoro 更宣布史上最大規模降價陣容，涵蓋 Gogoro Delight 與 Gogoro VIVA XL 全車系，降幅最高達 $7,180，怎麼選都超值！欲知詳細資訊，請前往活動官網：https://letsgogo.ro/3SxJeZ2

Gogoro 智慧電動機車車款售價調整資訊：

新上市車款

 售價
全新 Gogoro Delight 本色黑

 NT$93,800
既有車款

 原售價

 3/1 調整售價

 降幅
全新 Gogoro Delight

 NT$95,980

 NT$89,800

 NT$6,180
全新 Gogoro Delight Basic

 NT$89,980

 NT$82,800

 NT$7,180
Gogoro VIVA XL SUPERFAST

 NT$91,980

 NT$89,800

 NT$2,180
Gogoro VIVA XL Belt

 NT$82,980

 NT$79,800

 NT$3,180
Gogoro VIVA XL Keyless

 NT$77,980

 NT$75,980

 NT$2,000
Gogoro VIVA XL Basic

 NT$72,980

 NT$70,980

 NT$2,000
既有車款

 原售價

 2/15 調整售價

 降幅
全新 Gogoro Premium

 NT$88,980

 NT$86,800

 NT$2,180
既有車款

 原售價

 1/31 調整售價

 降幅
Gogoro VIVA MIX

 NT$79,980

 NT$76,980

 NT$3,000
Gogoro VIVA MIX KEYLESS

 NT$74,980

 NT$72,980

 NT$2,000
Gogoro VIVA MIX BASIC

 NT$69,980

 NT$67,980

 NT$2,000
這台車寫著妳的名字！前 200 名入手獨享限量車身客製化刻字

「本色黑」套件處處展露個性黑潮，標配 TCS 輕鬆掌握全局

看準 Z 世代渴望彰顯自我的特性，Gogoro 首度將有感的「客製化刻字體驗」融入車身設計，前 200 名入手全新 Gogoro Delight 本色黑的車主即可免費享受：使用 Gogoro 特別開發的專屬字型，於訂車時隨心混搭英文字母、數字或符號，將獨特印記刻到車上，增添創作樂趣與個人品味。消費者也能夠隨時在 Gogoro 官網試玩客製化刻字：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/delight/the-new-black/#badge

在亮黑後照鏡、燻黑尾燈與方向燈、鋁合金輪圈、後扶手及飛旋踏板等本色黑套件貫徹出的純黑美學之下，全新 Gogoro Delight 本色黑滿載貼心細節與升級配備，甩掉煩惱，俐落出發：

儀式感：承襲 Gogoro Delight 設計核心，配置業界首創的車廂 U 型照明燈、安心護送燈、AIRCUSH™ 緩衝飾板、抗菌手把與車廂2，保持自在舒展的最佳狀態。

輕巧感：僅 72.9 公分的同級最低座高3，搭配輕量化車身與輪圈、獨家省力牽車模式4和倒車輔助模式，進退自如毫不費力。G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達及 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統讓加速更流暢，穿梭城市更靈活。

安全感：標配 TCS 循跡防滑系統5及汽車級 LED 頭燈，還可選配整合式胎壓偵測器（TPMS）6，輕鬆駕馭各種天候和路況，每一哩路都踏實安定。

欲知更多產品資訊，請前往全新 Gogoro Delight 本色黑產品官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/delight/the-new-black/。  

全台門市黑勢力來襲

賞車、試騎、交車享多重客製化好禮

迎接全新 Gogoro Delight 本色黑上市，Gogoro 將個人風格玩得淋漓盡致，即日起至 Gogoro 全台門市賞車試騎就送質感好禮，前 200 名購車再享額外客製化贈禮。

賞車禮：前往 Gogoro 全台門市賞車並使用「Dare to Delight」 濾鏡拍照，設定公開上傳至個人 FB、IG 或 IG Story 分享並標註 @gogoro_taiwan 及 #GogoroDelight #TheNewBlack #新黑名單，就送限量「The New Black 個性語錄貼紙組」。

試騎禮：3/31 前至 Gogoro 全台門市試騎任一車款，即贈限量「AVEDA 明星頭皮養護組」，包括蘊活淨瑕調理液、免費頭皮檢測服務體驗券、Spa 體驗券。

交車禮：前 200 名全新 Gogoro Delight 本色黑車主除了獨享車身客製化刻字服務之外，再贈獨家「Gogoro x AVEDA 沙龍級旅行組」，內含「MY BLACK 化妝包」與「AVEDA 木梳客製化體驗券」與其他 AVEDA 明星產品。3/9 起持「MY BLACK 化妝包 」至指定 Gogoro 活動門市7，還能加碼燙印專屬姓名。

欲知詳細活動資訊，請前往活動官網：https://letsgogo.ro/3XR5Rshhttps://letsgogo.ro/41m9klA

Gogoro 全車系 36 0 利率，月月抽機票，壓軸再送 Tesla

政府補助最高 $38,680

不只有多款熱銷車款售價調降，Gogoro 與 zingala 銀角零卡合作祭出多項購車豪禮：即日起至今年 7/31，於全台門市購買 Gogoro 全車系車款享有 36 期 0 利率優惠方案，還能月月抽亞洲各國機票、iPhone 14 Pro、5000 點 Gogoro Smart Points，更有機會獲得 Tesla Model Y 及 Apple 產品大禮包。欲知詳細活動資訊，請前往活動官網：https://letsgogo.ro/3xNiwBV

購車搭配政府汰舊換新補助方案，現在入手最高可享 $29,300 電動機車補助8。桃園市民符合設籍一年以上，18 歲以上 30 歲以下，或育有同設籍桃園市之 6 歲（含）以下幼兒條件者，加碼再享原車價 95 折優惠；兩項條件都符合者，補助最高可達 $38,6809！欲知詳細購車政府補助，請前往前往官網：https://letsgogo.ro/3wCktSc

備註：
1. 全新 Gogoro Delight 自 2022 年 7 月上市，統計至今年 1 月 31 日，女性車主佔比為 75.5 %。
2. 車廂 U 型照明燈、抗菌手把與車廂、車廂香氛組及可收合杯架僅 Gogoro Delight 車款裝配，Gogoro Delight BASIC 則無裝配。
3. 座高同級最低：同級係指 2023 年 2 月間於臺灣本島內所販售之 125C.C. 相同等級的普通重型電動機車車型，資訊來源為各電動機車品牌臺灣官方網站及相關媒體新聞網頁揭露之規格配備資訊，惟 Gogoro 不保證其規格配備資訊之完整性、即時性及正確性。座墊高度由 Gogoro 自行測量，測量方式係將 Gogoro Delight 系列車輛熄火後正立，使前後輪均著地，中柱二點輕觸平緩地面，輪胎胎壓為標準出廠胎壓，2 顆電池均置於車廂中，無人乘坐於座墊上，由 Gogoro 測量人員以直尺量測平緩地面至 Gogoro 車輛座墊前座上緣間的距離，並以肉眼方式判斷高度數值。座墊高度之量測結果可能有所誤差，誤差容許範圍請參考「交通部車輛安全檢測基準」之規定，車輛規格規定項目之長度容許誤差，量測誤差及製造公差之總誤差，500 公分以下者為正負百分之 2，500 公分以上者為正負 10 公分。總誤差不足正負1公分者以正負 1 公分計。
4. 省力牽車模式須為電源啟動且前進時速小於 5 km/h 時方可動作，請注意使用牽車模式時嚴禁轉動電子油門或碰觸倒車鍵或其他按鈕，以免車子發生預期外之動作，以策安全。
5. Gogoro Delight (本色黑) 標配TCS 循跡防滑系統標準版，Gogoro Delight 其餘顏色可選購 TCS 循跡防滑系統，Gogoro Delight BASIC 則無法另外安裝。Gogoro 車系搭載之 TCS 循跡防滑系統為 Gogoro 為智慧電動機車獨家專屬打造，由 SS 智駕電控核心偵測數位信號並直接作動，與市售之 TCS 循跡防滑系統以機械原理作動不同。TCS 循跡防滑系統僅為輔助性質，無法保證能避免所有的危險狀況，騎士本身仍需具備正確的操駕觀念及安全的駕駛行為。TCS 循跡防滑系統在直線路段，以及車身保持正立時，防止後輪空轉打滑的效果最佳。在彎道中或車身傾角過大時，無法保證能完全發揮作用，故在此情況下仍請謹慎保守地控制電子油門。請使用原廠指定之輪胎規格，非指定尺吋的輪胎可能會使 TCS 循跡防滑系統無法正確運作，甚至影響安全性。
6. 可選配搭載 Gogoro 車款專屬胎內式胎壓偵測器。胎內式胎壓偵測器 (TPMS) 規格及相關注意事項，請詳 Gogoro 官方網站 - 周邊配件 - 胎內式胎壓偵測器 (TPMS) 頁面。
7. 指定活動門市包括：松山饒河、新莊幸福、新竹北大、永康中華、台中三民、鼓山青海、花蓮中華、竹北中正東、太平樹德、鳳山五甲、台中公益、北屯中清。
8. 最高可享 $29,300 電動機車補助，係以新北市汰舊並新購電動機車補助，再加上中央政府補助款之金額，此金額僅供參考使用，補助方案之相關具體規定及限制，包括但不限於申請方式、期限或名額等，可能隨時有變動或名額用罄之情形，仍依中央或地方政府所公告之法令及規定內容為準。
9. 桃園市民符合設籍一年以上，18 歲以上 30 歲以下，或育有同設籍桃園市之 6 歲(含)以下幼兒之條件者，加碼再享原車價 95 折優惠，兩項條件都符合者，補助最高可達 $38,680：係指購入 Gogoro Delight 本色黑車款，以 (1)桃園市汰舊並新購電動機車補助、(2)中央政府補助款、(3)「青年輕 E 購專案」加碼原車價 95 折、(4)「婦幼 E 騎 go 專案」加碼原車價 95 折計算 。此金額僅供參考使用，具體條件可能因為車款不同以及相關補助方案或金額有所差異，請於購車前詳細確認。又補助方案之相關具體規定及限制，包括但不限於申請方式、期限或名額等，可能隨時有變動或名額用罄之情形，仍依中央或地方政府所公告之法令及規定內容為準。

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