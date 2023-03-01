Gogoro Delight「本色黑」率性上路，宣布史上最大規模降價陣容，最高現省 $7,180

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同時，疫後全球供應鏈逐步平穩，Gogoro 於 2023 年領先國內車廠進行策略性調降車價，直接回饋消費者，陸續啟動年度銷售冠軍 Gogoro VIVA MIX、升級版全新 Gogoro Premium 的降價回饋。即日起不僅有全新 Gogoro Delight 本色黑新車上市，Gogoro 更宣布史上最大規模降價陣容，涵蓋 Gogoro Delight 與 Gogoro VIVA XL 全車系，降幅最高達 $7,180，怎麼選都超值！欲知詳細資訊，請前往活動官網：https://letsgogo.ro/3SxJeZ2 。
Gogoro 智慧電動機車車款售價調整資訊：
| 新上市車款
| 售價
| 全新 Gogoro Delight 本色黑
| NT$93,800
| 既有車款
| 原售價
| 3/1 調整售價
| 降幅
| 全新 Gogoro Delight
| NT$95,980
| NT$89,800
| NT$6,180
| 全新 Gogoro Delight Basic
| NT$89,980
| NT$82,800
| NT$7,180
| Gogoro VIVA XL SUPERFAST
| NT$91,980
| NT$89,800
| NT$2,180
| Gogoro VIVA XL Belt
| NT$82,980
| NT$79,800
| NT$3,180
| Gogoro VIVA XL Keyless
| NT$77,980
| NT$75,980
| NT$2,000
| Gogoro VIVA XL Basic
| NT$72,980
| NT$70,980
| NT$2,000
| 既有車款
| 原售價
| 2/15 調整售價
| 降幅
| 全新 Gogoro Premium
| NT$88,980
| NT$86,800
| NT$2,180
| 既有車款
| 原售價
| 1/31 調整售價
| 降幅
| Gogoro VIVA MIX
| NT$79,980
| NT$76,980
| NT$3,000
| Gogoro VIVA MIX KEYLESS
| NT$74,980
| NT$72,980
| NT$2,000
| Gogoro VIVA MIX BASIC
| NT$69,980
| NT$67,980
| NT$2,000
這台車寫著妳的名字！前 200 名入手獨享限量車身客製化刻字
「本色黑」套件處處展露個性黑潮，標配 TCS 輕鬆掌握全局
看準 Z 世代渴望彰顯自我的特性，Gogoro 首度將有感的「客製化刻字體驗」融入車身設計，前 200 名入手全新 Gogoro Delight 本色黑的車主即可免費享受：使用 Gogoro 特別開發的專屬字型，於訂車時隨心混搭英文字母、數字或符號，將獨特印記刻到車上，增添創作樂趣與個人品味。消費者也能夠隨時在 Gogoro 官網試玩客製化刻字：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/delight/the-new-black/#badge。
在亮黑後照鏡、燻黑尾燈與方向燈、鋁合金輪圈、後扶手及飛旋踏板等本色黑套件貫徹出的純黑美學之下，全新 Gogoro Delight 本色黑滿載貼心細節與升級配備，甩掉煩惱，俐落出發：
儀式感：承襲 Gogoro Delight 設計核心，配置業界首創的車廂 U 型照明燈、安心護送燈、AIRCUSH™ 緩衝飾板、抗菌手把與車廂2，保持自在舒展的最佳狀態。
輕巧感：僅 72.9 公分的同級最低座高3，搭配輕量化車身與輪圈、獨家省力牽車模式4和倒車輔助模式，進退自如毫不費力。G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達及 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統讓加速更流暢，穿梭城市更靈活。
安全感：標配 TCS 循跡防滑系統5及汽車級 LED 頭燈，還可選配整合式胎壓偵測器（TPMS）6，輕鬆駕馭各種天候和路況，每一哩路都踏實安定。
欲知更多產品資訊，請前往全新 Gogoro Delight 本色黑產品官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/delight/the-new-black/。
全台門市黑勢力來襲
賞車、試騎、交車享多重客製化好禮
迎接全新 Gogoro Delight 本色黑上市，Gogoro 將個人風格玩得淋漓盡致，即日起至 Gogoro 全台門市賞車試騎就送質感好禮，前 200 名購車再享額外客製化贈禮。
賞車禮：前往 Gogoro 全台門市賞車並使用「Dare to Delight」 濾鏡拍照，設定公開上傳至個人 FB、IG 或 IG Story 分享並標註 @gogoro_taiwan 及 #GogoroDelight #TheNewBlack #新黑名單，就送限量「The New Black 個性語錄貼紙組」。
試騎禮：3/31 前至 Gogoro 全台門市試騎任一車款，即贈限量「AVEDA 明星頭皮養護組」，包括蘊活淨瑕調理液、免費頭皮檢測服務體驗券、Spa 體驗券。
交車禮：前 200 名全新 Gogoro Delight 本色黑車主除了獨享車身客製化刻字服務之外，再贈獨家「Gogoro x AVEDA 沙龍級旅行組」，內含「MY BLACK 化妝包」與「AVEDA 木梳客製化體驗券」與其他 AVEDA 明星產品。3/9 起持「MY BLACK 化妝包 」至指定 Gogoro 活動門市7，還能加碼燙印專屬姓名。
欲知詳細活動資訊，請前往活動官網：https://letsgogo.ro/3XR5Rsh 與 https://letsgogo.ro/41m9klA。
Gogoro 全車系 36 期 0 利率，月月抽機票，壓軸再送 Tesla
政府補助最高 $38,680
不只有多款熱銷車款售價調降，Gogoro 與 zingala 銀角零卡合作祭出多項購車豪禮：即日起至今年 7/31，於全台門市購買 Gogoro 全車系車款享有 36 期 0 利率優惠方案，還能月月抽亞洲各國機票、iPhone 14 Pro、5000 點 Gogoro Smart Points，更有機會獲得 Tesla Model Y 及 Apple 產品大禮包。欲知詳細活動資訊，請前往活動官網：https://letsgogo.ro/3xNiwBV。
購車搭配政府汰舊換新補助方案，現在入手最高可享 $29,300 電動機車補助8。桃園市民符合設籍一年以上，18 歲以上 30 歲以下，或育有同設籍桃園市之 6 歲（含）以下幼兒條件者，加碼再享原車價 95 折優惠；兩項條件都符合者，補助最高可達 $38,6809！欲知詳細購車政府補助，請前往前往官網：https://letsgogo.ro/3wCktSc。