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SUBARU 三月份入主指定車款享多重優惠好禮

▲ SUBARU 三月份入主指定車款享多重優惠好禮
▲ SUBARU 三月份入主指定車款享多重優惠好禮

2GameSome - 有車賞

迎接即將到來的春暖花開時節，SUBARU正逐步實現2023年供貨穩定目標，積極打造更堅強的產品陣容，蓄勢待發準備再創銷售巔峰！向來以日本原裝進口、極致安全首選傲視同級市場的主力車款，包括家庭運動休旅Forester、豪華旗艦休旅OUTBACK，及性能跑車BRZ自農曆年後現車陸續到港，讓您即刻入主輕鬆享受新車的喜悅。

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SUBARU於三月份針對品牌旗下全系列車款，持續為消費者帶來實質的購車優惠，凡於3月1日至3月31日止，入主連續 16 年獲得IIHS的Top Safety Pick+ 進階安全首選最高評價，同時也是SUBARU最暢銷的家庭運動休旅車款Forester，其高安全性的完美形象早已深植全球車迷心中，為讓台灣消費者能夠輕鬆入主這部讓全家出遊時能夠安心乘坐，並擁有舒適大空間的休旅坐駕，Forester指定車款本月提供100萬60期0利率購車優惠，並加碼贈送360度環景影像系統*(註1)，入主同級最強悍運動休旅正是時候！

(註1: Forester 100萬60期0利率優惠，僅限2022年到港之2023年式新車，實際規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留規格配備變更或停用之權利。)

SUBARU旗下經典性能跑車BRZ具備極低重心的底盤配置與性能全面精進的D-4S水平對臥四缸自然進氣引擎，擁有234 ps最大馬力和25.5 kgfm最大扭力輸出峰值，搭配純正跑車血統的後輪驅動設計，提供最純粹的操控樂趣和極速駕馭快感。

此外，正23年式豪華旗艦休旅OUTBACK升級無線Apple Carplay/Android Auto、新增USB TYPE C插座、X-MODE越野科技再升級 (當車速高於40km/h後X-MODE便進入待命準備狀態，低於35km/h即自動啟動)、全新五幅十爪式樣鋁圈等，以及Harman Kardon頂級音響、Nappa皮革座椅，透過更豐富的奢華配備一次到位，提供卓越不凡的駕乘感受。

繼「70週年隆重獻禮」優惠購車方案深受消費者好評，SUBARU於本月持續提供正23年式性能跑車BRZ及豪華旗艦休旅Outback專屬優惠，即刻入主享100萬36期0利率以及5年或12萬公里原廠保固購車優惠，輕鬆滿足嚮往個性化性能坐駕和奢華休旅的消費者。

SUBARU邀您一同為世界棒球經典賽加油 來店試乘即享精美好禮

與此同時，今年全球棒壇的年度盛事：「2023年WBC世界棒球經典賽」分組預賽，即將於3月9日在台中洲際棒球場火熱登場，為此台灣SUBARU也將於開賽前的3月4日~3月5日週末期間，在全台展示中心盛大舉辦「2023 SUBARU為經典賽加油！經典車款週末賞車試乘會」活動，除了活動期間來店試乘即享精美好禮之外，現場訂車入主指定車款更可享專屬優惠購車禮遇，敬邀您闔家蒞臨SUBARU全台展示中心，鑑賞日本原裝進口極致安全車款同時，和台灣SUBARU一起攜手力挺中華健兒在經典賽締造佳績！

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