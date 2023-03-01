▲ SUBARU 三月份入主指定車款享多重優惠好禮

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(註1: Forester 100萬60期0利率優惠，僅限2022年到港之2023年式新車，實際規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留規格配備變更或停用之權利。)
SUBARU旗下經典性能跑車BRZ具備極低重心的底盤配置與性能全面精進的D-4S水平對臥四缸自然進氣引擎，擁有234 ps最大馬力和25.5 kgfm最大扭力輸出峰值，搭配純正跑車血統的後輪驅動設計，提供最純粹的操控樂趣和極速駕馭快感。
此外，正23年式豪華旗艦休旅OUTBACK升級無線Apple Carplay/Android Auto、新增USB TYPE C插座、X-MODE越野科技再升級 (當車速高於40km/h後X-MODE便進入待命準備狀態，低於35km/h即自動啟動)、全新五幅十爪式樣鋁圈等，以及Harman Kardon頂級音響、Nappa皮革座椅，透過更豐富的奢華配備一次到位，提供卓越不凡的駕乘感受。
繼「70週年隆重獻禮」優惠購車方案深受消費者好評，SUBARU於本月持續提供正23年式性能跑車BRZ及豪華旗艦休旅Outback專屬優惠，即刻入主享100萬36期0利率以及5年或12萬公里原廠保固購車優惠，輕鬆滿足嚮往個性化性能坐駕和奢華休旅的消費者。
SUBARU邀您一同為世界棒球經典賽加油 來店試乘即享精美好禮
與此同時，今年全球棒壇的年度盛事：「2023年WBC世界棒球經典賽」分組預賽，即將於3月9日在台中洲際棒球場火熱登場，為此台灣SUBARU也將於開賽前的3月4日~3月5日週末期間，在全台展示中心盛大舉辦「2023 SUBARU為經典賽加油！經典車款週末賞車試乘會」活動，除了活動期間來店試乘即享精美好禮之外，現場訂車入主指定車款更可享專屬優惠購車禮遇，敬邀您闔家蒞臨SUBARU全台展示中心，鑑賞日本原裝進口極致安全車款同時，和台灣SUBARU一起攜手力挺中華健兒在經典賽締造佳績！