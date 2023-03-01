▲ LEXUS 2 月掛牌 2,870 台，寫高級車市場同期歷史新高！

和泰汽車總代理Lexus品牌2月份強勢攻佔豪華車市場，以2,870台耀眼成績創下高級車市場同期單一品牌銷售紀錄，一舉奪下豪華車銷售品牌冠軍，除了坐穩月度銷售冠軍外，在豪華MPV、中大型豪華房車及豪華休旅車市場皆以優異成績奪下該級距寶座。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ES車系於去年8月推出ES 200曜銀風尚車型及ES300h F SPORT Design等級頗受好評，熱潮延續至2月，登錄274台，1~2月累計769台，佔中大型豪華房車市場48%；豪華休旅車系更全面獨霸市場，NX車系2月掛牌1,442台，制霸車壇，年度累計1,944台，位居豪華車市場銷售No.1，此外，3月起生產之24年式NX，全車系將新增LEXUS LINK智能車載系統，藉由數位工具及車機數據整合，提供車主最方便的移動服務，讓車主的每一次移動，都更安心享受。中大型休旅車RX於去年11月大改款後，以4種動力編成全面攻佔豪華休旅市場，2月登錄524台，今年登錄896台，穩坐中大型豪華休旅車級距寶座；而小型跨界休旅UX 同樣以482台，奪下該級距最暢銷車型No.1。SUBARU 三月份入主指定車款享多重優惠好禮福斯商旅「心悅乘福」春季健檢開跑Gogoro 推 Delight「本色黑」新色，「車身客製化刻字」服務同步推出 Gogoro Delight「本色黑」率性上路，宣布史上最大規模降價陣容，最高現省 $7,180