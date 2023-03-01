▲ 福斯商旅「心悅乘福」春季健檢開跑

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福斯商旅「心悅乘福」春季健檢活動期間，只要前往福斯商旅全台授權服務廠，即可享有免費車輛健康檢查以及臭氧殺菌服務，並同步提供免費車輛外觀清洗與內裝吸塵服務，維繫車輛健康同時也確保車主與乘客健康無虞，更可讓愛車煥然一新。如果在車輛健檢當中發現需要進行保養或者維修，福斯商旅亦同步提供保養類以及磨耗類新品零件85折優惠。
忠實車主經典老友愛車方案不缺席 同步加碼馬牌輪胎優惠與保固
針對車齡較高的「忠實老友」，福斯商旅持續推出「經典老友愛車方案」，為車齡4年以上的老車車主提供經濟型零件85折回饋，讓長期支持福斯商旅車款的老友們都能更輕鬆維持愛車健康。此外，為確保路上每一輛福斯商旅都能給予車主平安順遂的旅程，活動期間還有馬牌輪胎買三送一以及全方位輪胎保固回饋(註1)，用最安全的胎況伴車主走得更遠、更安心。
消費滿額即贈限量雨刷優惠券，保您視線清晰
由於春季天氣多變化，福斯商旅「心悅乘福」春季健檢活動期間回廠消費滿$10,000元即贈送原廠雨刷7折優惠券(註2)，讓每一位車主在雨霧季節都能享有清晰視線，保障行車安全。福斯商旅提醒車主，活動期間把握時間預約回廠，享受福斯商旅完整的健檢服務，讓福斯商旅伴您完成更多一趟趟安心的VanLife之旅。欲了解更多活動資訊，請洽全台各展間服務廠、福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。