UVL／中原、台師男排跳「粘巴達」　台師女排獨走

尋求衛冕的中原大學和上屆季軍臺灣師大，分別在UVL大專排球聯賽男子公開一級複賽，以直落三打敗臺灣體大、大仁科大，連結預賽雙雙取得8連勝大跳「粘巴達」；女子公開一級臺師大8連勝獨走。 我是廣告 請繼續往下閱讀 男子一級上屆季軍臺灣師大和大仁科大短兵相接，在黃鷹得10分、張弘燁、許睿恩各9分帶動下，只用一個小時就以25：22、17、22過關，8連勝手到擒來，大仁科大薛允議拿下全場最高的12分，惜獨木難支大局。衛冕軍中原大學面對臺灣體大，也只花59分鐘收工，25：23、16、16直落三獲勝，連結預賽已8連勝，此役中原以曾祥銘得14分最佳，李尼西米11分次之；臺體大則以李唯幘12分最佳。上屆亞軍國北教大繼續練新兵，主將周冠宇只在第一局上場沾一下醬油，仍以25：18、25：19、28：26擒嘉藥大學，上屆殿軍彰化師大被清大25：22拿下首局後，25：21、21、21連扳三局，3：1後來居上，和國北教同為6勝2負。UVL／乙組傳奇！差點被踢掉 「阿得」菜鳥年就當先發PLG／「他叫林書緯！不是豪弟」 林書豪盼媒體更尊重NBA／狂！2月完全宰制 公鹿15連勝成聯盟龍頭亞洲盃飛靶射擊賽 楊昆弼力壓各國好手、今年首戰就摘金