李敏鎬涉嫌逃漏稅！說是「會計算錯」 乖乖補繳數億元
南韓娛樂圈掀起逃漏稅風暴，涉嫌名單高達84位，繼李秉憲（又譯：李炳憲）、權相佑、金泰希（又譯：金泰熙）後，今（2日）李敏鎬也爆出補繳上億韓元稅金，但他表示是會計處理疏失，否認逃漏稅。
記者陳雅蘭/綜合報導
南韓國稅局2020年9月針對李敏鎬跟姊姊合開的公司「MYM娛樂」著手「不定期特別稅務調查」，2人因此補繳數億元稅金，「MYM娛樂」承認接受調查，但否認逃漏稅，「本公司和李敏鎬演員至今為止，都誠實地繳納稅金，從沒有發生過不光彩的事，目前情況是針對之前所屬藝人『非法肖像權使用受害補償金（肖像補償）』，是否屬於徵稅對象而產生的差異，這是因法人費用處理過程中的會計帳務疏失，更正後追加產生的稅金，對此已繳納完畢」。
其實「特別稅務調查」是針對有逃漏稅嫌疑的對象不定時抽查，稅務專家則表示，政府若以「特別稅務調查」追討稅金，都是確定有逃稅行為，追繳稅金的目的是為了回收因犯罪、違法而獲利的所得。
除了李敏鎬補繳稅金，不少運動明星、網紅、作家也都涉嫌逃稅，目前李秉憲已補繳1.4億韓元（約台幣350萬元），權相佑則被國稅局追加10億韓元（約台幣2500萬元）追徵金；金泰希也於1日補繳上億稅金。