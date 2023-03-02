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李敏鎬涉嫌逃漏稅！說是「會計算錯」　乖乖補繳數億元

▲李敏鎬否認逃漏稅。（資料圖／Apple TV+）
▲李敏鎬否認逃漏稅。（資料圖／Apple TV+）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓娛樂圈掀起逃漏稅風暴，涉嫌名單高達84位，繼李秉憲（又譯：李炳憲）、權相佑金泰希（又譯：金泰熙）後，今（2日）李敏鎬也爆出補繳上億韓元稅金，但他表示是會計處理疏失，否認逃漏稅。

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▲▼李敏鎬（上）飾演婦產科醫生，孔曉振澤演譯太空員。（圖／翻攝JTBC）
▲李敏鎬補繳上億稅金。（圖／翻攝JTBC）
南韓國稅局2020年9月針對李敏鎬跟姊姊合開的公司「MYM娛樂」著手「不定期特別稅務調查」，2人因此補繳數億元稅金，「MYM娛樂」承認接受調查，但否認逃漏稅，「本公司和李敏鎬演員至今為止，都誠實地繳納稅金，從沒有發生過不光彩的事，目前情況是針對之前所屬藝人『非法肖像權使用受害補償金（肖像補償）』，是否屬於徵稅對象而產生的差異，這是因法人費用處理過程中的會計帳務疏失，更正後追加產生的稅金，對此已繳納完畢」。

其實「特別稅務調查」是針對有逃漏稅嫌疑的對象不定時抽查，稅務專家則表示，政府若以「特別稅務調查」追討稅金，都是確定有逃稅行為，追繳稅金的目的是為了回收因犯罪、違法而獲利的所得。

除了李敏鎬補繳稅金，不少運動明星、網紅、作家也都涉嫌逃稅，目前李秉憲已補繳1.4億韓元（約台幣350萬元），權相佑則被國稅局追加10億韓元（約台幣2500萬元）追徵金；金泰希也於1日補繳上億稅金。

▲李秉憲、權相佑（左）被爆逃漏稅，雙雙否認。（圖／李秉憲、權相佑IG）
▲▼李秉憲（上圖右）、權相佑（上圖左）、金泰希被爆逃漏稅，雙雙否認。（圖／李秉憲、權相佑、金泰希IG）
▲金泰希和Rain結婚4年多。（圖 / 金泰希IG）
 

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