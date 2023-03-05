讓電影起死回生！《顏尼歐》大爆經典片抄襲黑澤明

▲顏尼歐在《配樂大師顏尼歐》大爆經典片抄襲黑澤明。（圖／海鵬影業提供）
記者黃雅琪/綜合報導
｜ 2023-03-05 19:49:23 2023-03-05 20:05:50
電影《配樂大師顏尼歐》（The Maestro）片中大爆祕辛，原來當年尚未成名的顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone），曾被好萊塢大導演賽吉歐李昂尼（Sergio Leone）找去為他的西部片《荒野大鏢客》（A Fistful of Dollars）做配樂，竟一片捧紅名不見經傳的克林伊斯威特（Clinton Eastwood），還讓顏尼歐拿下生平第一座配樂大獎，成為影史經典。有趣的是，顏尼歐在紀錄電影《配樂大師顏尼歐》中，竟意外證實了當年《荒野大鏢客》劇情其實「抄襲」（未經授權）黑澤明作品，雙方對簿公堂後劇情超展開，令人佩服配樂對電影的重要性。
《配樂大師顏尼歐》是由《新天堂樂園》導演朱賽佩托納多雷（Giuseppe Tornatore）所執導，劇情描述全球最受人喜愛的音樂大師顏尼歐的音樂旅程與精采人生。顏尼歐一生共為500多部電影做配樂，被譽為「足以媲美莫札特、貝多芬和舒伯特」的現代音樂大師，作品包括《新天堂樂園》、《海上鋼琴師》、《四海兄弟》和《八惡人》等片，後者更讓他勇奪奧斯卡「最佳配樂」大獎。顏尼歐從古典樂轉為電影服務，最早是以西部片配樂起家，其中最具代表性的，就是由克林伊斯威特所主演的《荒野大鏢客》。有趣的是，片中在狂沙中吹響的口哨聲，據說能讓在現實中失意的人，恍然覺得自己就是西部片裡威風八面的狠角色，瞬間暴紅全球。 ▲顏尼歐的配樂能讓電影成為永恆經典，甚至起死回生。（圖／海鵬影業提供） 但驚人的是，顏尼歐在這部紀錄新片《配樂大師顏尼歐》中，也意外提及當年大導演賽吉歐李昂尼找他為這部新片做配樂時，還特地先帶他去戲院看黑澤明的《大鏢客》（Yojimbo）：「還跟我說明兩片的共同之處。」間接證實了當時《荒野大鏢客》「參考」了黑澤明電影的劇情。但賽吉歐片中將「日本武士」搖身變成「西部牛仔」，並沒逃過黑澤明的法眼，於是直接對簿公堂。有趣的是，由於克林伊斯威特讚嘆顏尼歐助電影起死回生 （伊斯威特贈與顏尼歐的簽名照），顏尼歐片中以口哨聲為主，伴隨風聲、鐘聲和吉他音樂的配樂實在太過迷人，竟使該片「起死回生」暴紅全球，票房大賣下、黑澤明最後還意外分紅營收15％，竟比他原來的電影更賺錢，使得這場訴訟戲劇性出現大逆轉，最後更歡喜收場，連男主角克林伊斯威特事後都讚嘆：「這音樂實在太特別了，是不折不扣的轉捩點。」《荒野大鏢客》也被公認是影史上最成功的一次配樂。 ▲顏尼歐莫利克奈（右）與導演賽吉歐李昂尼是小學同學。（圖／海鵬影業提供）
更驚人的是，顏尼歐與賽吉歐在合作「鏢客三部曲」系列電影大獲成功後，竟在無意間發現彼此竟然是小學同學。在電影《配樂大師顏尼歐》中，顏尼歐提及第一次看見賽吉歐就覺得面熟，直到發現一張全班的合影，才確定兩人不僅是同班同學，照片中還排排站在一起。小學同學後來變成工作拍檔還形影不離，人生巧合充滿驚奇。不論是《荒野大鏢客》的口哨聲配樂，還是後來《黃昏三鏢客》（The Good, the bad and the ugly）的土狼嚎叫聲，顏尼歐顛覆傳統電影配樂的創作方式，都賦予電影獨特的生命力，成為人們心中西部片的印記。電影《配樂大師顏尼歐》將於3月17日在台上映。