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經典賽／中華隊地主劣勢？地獄賽程24小時2連戰　球迷怒

▲WBC世界棒球經典戰預賽週三（3/8）將在台中洲際棒球場開打，不過中華隊的「地獄賽程」受到各界熱議。（圖／記者葉政勳攝）
▲WBC世界棒球經典戰預賽週三（3/8）將在台中洲際棒球場開打，不過中華隊的「地獄賽程」受到各界熱議。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

WBC世界棒球經典賽預賽週三（3/8）將在台中洲際棒球場開打，本次中華隊和巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴等勁旅同分在A組，合計5天的賽事中將有2個國家能前進複賽。不過在多場官辦熱身賽結束後，眼尖的球迷發現中華隊正賽的賽程安排「有夠艱困」，休兵日放在第2天無法讓投手有完整休息以外，最後2天連戰強敵荷蘭和古巴，更是「晚接早」、24小時內連續2場比賽，難怪網友直呼中華隊根本是「地獄賽程」，毫無主辦國的地主優勢，令部分球迷感到不解與憤怒。

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仔細查看WBC的A組賽程，中華隊身為地主隊，分別在3/8對巴拿馬、3/10對義大利、3/11對荷蘭進行晚場19:00的賽事，不過3連戰最後一天3/12對決古巴，卻是被安排在中午12:00出賽，且值得注意的是，古巴、荷蘭在與中華隊比賽的前一天都沒安排賽程，尤其是打線由眾多擁有大聯盟資歷球員組合的荷蘭隊，3/8和3/9都打中午場，休兵1天後才會對上中華隊，相較包含中華隊內的其他4隊都有3連戰要應對，荷蘭可說是擁有A組最具優勢的賽程。

▲2023WBC荷蘭隊游擊手Xander Bogaerts。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲本屆WBC世界棒球經典賽，擁有多位具大聯盟資歷打者的荷蘭隊沒有3連戰的安排，可說是擁有A組最具優勢的賽程。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
若把視角切換到此次WBC經典賽的另外兩個地主日本和美國，賽程上都只有安排晚場的比賽，不僅沒有午場，更沒有出現「晚接午」的情況，加上本屆經典賽的投手有「用球數限制」，投手預賽單場最多投65球、投滿50球需休4天、滿30球需休1天，讓休兵日格外重要。

雖然棒球比起籃球、足球等耗費的體力可能沒這麼巨量，但24小時內進行2場高強度的比賽，不免令台灣球迷擔心自家球員可能因恢復時間不足影響表現；事實上，日前官辦熱身賽主辦方也有安排中華隊「晚接午」的模擬賽程，當時就被許多球迷抨擊，而現在距離正賽越來越接近，不少網友也展開熱烈討論「荷古這兩個對手前一天都是休兵日！這賽程到底誰排的」、「我是不相信主辦單位不能喬」、「這好像是大聯盟排的」、「這真的是地獄賽程，希望球員們加油盡力就好」、「全部唯一沒有地主優勢的主辦國，怎麼搞的？」

而據相關人員透露，此次WBC主要由大聯盟主導賽事，除了考量票房、轉播外，也要力求公平，例如比賽、練習時間都有嚴格限制。大聯盟官方也和相關單位如棒協、中職、中華隊做過協調，因此並沒有外傳「地獄賽程」這樣的狀況出現。

▲WBC中華隊投手胡智為。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）
▲本屆WBC經典賽投手有「用球數限制」，意味著休兵日格外重要。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）。



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