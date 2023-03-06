「重症病人彈藥越來越少」　醫籲三點緩解健保警報

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國外原廠藥退出 重症病患武器變少醫師表示，舊藥能夠以低價格在市場上存活，面對砍藥價沒有太大問題；問題在於新藥難以進入台灣市場，加上許多外國原廠藥陸續退出，狀況加劇。
許多長輩原本每3個月跑1次診所拿藥即可，缺藥後碰到「這個藥也沒有、那個藥也沒有！」的窘境，變成每個月都要往返大醫院領取替代藥物，徒增不便、藥效也不理想。
常見的慢性病或高血壓藥物，缺藥還能以其他學名藥頂替，頂多沒那麼好用。例如瀉藥杜化液，原廠藥只要喝5c.c.就有軟便功效，但台產藥就得喝到20 c.c.，還未必有效。
然而，重症藥物一旦缺藥，影響甚鉅。例如有4線抗生素藥物，具有可對抗多重抗藥性細菌功效，因成本較高沒利潤，因而退出台灣市場，「對於重症病人來說，就像在病危的時候，能夠用的武器就少了一大項！這不是一件好事。」姜冠宇說。
新藥預算執行率低 健保點值貶到0.3台灣不只缺藥，新藥納入健保也沒辦法推動。姜冠宇強調，2022年健保新藥新科技預算原編列22.68億，但到了年底僅使用8600萬元，執行率太低。還有健保費用點數貶值，從「1點1元」壓縮至最低「0.3元」，也是一線醫師的心酸。
台灣健保俗擱大碗 反變「菜市場流量」台灣就醫門檻低，健保美其名「俗擱大碗」，但也演變成醫療院所「菜市場流量」；外國健保費相對高昂，例如最早開辦健保的德國，健保費需繳納所得薪資15%，但使用較為充裕；韓國健保費跟台灣一樣繳納所得薪資5%，但補助重症住院費用僅1/2，較台灣補助9/10來的輕鬆。
世界各國都面臨高齡人口壓力，擋不住的醫療問題逐一浮現。醫師強調，健保的精神應在於「保大病不保小病」，優先保護罕重病患與弱勢族群。呼籲政府從國家角度介入，於健保與民眾之間建立中間基金，可從超徵稅收或是企業營利所得捐獻，用以爭取外國的癌症或罕病藥物、採購專利藥物等，有助紓解健保困境；同時，健保局部項目應脫鉤，由民眾自費負擔，才能教育民眾思考真正有必要的醫療項目，進而改善就醫習慣，避免健保體系崩潰。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57007
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