2個動作減掉過年肥肉　在家就能輕鬆運動！

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減重動作1：弓箭步蹲 訓練腿部、腹部肌肉過年期間飲食習慣不佳、生活作息不正常又缺乏運動，許多民眾在過完春節連假後，發現自己的腰圍多了一圈，體重也增加了不少。物理治療師謝其安分享「弓箭步蹲」、「登山者式」2個減重動作，讓民眾在家就能隨時簡單運動。
第一個動作「弓箭步蹲」，民眾可以準備兩個啞鈴握在手上，若是沒有啞鈴也可以用兩罐裝滿水的寶特瓶代替。接下來將其中一隻腳往前跨，做一個弓箭步的動作，然後往下蹲再站起來，將腳收回後換腳重複一樣的動作。
物理治療師謝其安提醒，蹲下、起來時動作要保持直上直下，往下蹲的時候要注意，膝蓋要在腳趾正上方，若往前壓超過腳趾，對膝蓋的負擔較大，另外也要注意肚子不可往前推，過度前傾會造成腰椎太大的負擔。
弓箭步蹲的動作一次可做8－10下，一天做3－5組，物理治療師謝其安表示，這樣的動作能訓練腿部力量，也能同時訓練腹部肌肉。
減重運動2：登山者式 訓練整體肌肉力量第二個動作「登山者式」，先將雙腳站穩，並打開與髖關節同寬，舉起雙手往天花板的方向延伸後，將身體往前彎讓手慢慢摸到地板，之後往前爬爬到雙手的位置在肩關節正下方，撐住身體力量並維持背部的穩定。
保持姿勢後，將其中一隻腳離開地板，把膝蓋往肚子方向收，再換另一隻腳，左右交替做十下。物理治療師謝其安提醒，在做登山者式的動作時要注意呼吸，當膝蓋往肚子方向靠的時候，不可以憋氣，仍要維持呼吸。
民眾在家一次可左右交替做10下，一天做3－5組，做完之後，手撐著身體慢慢爬回來。物理治療師謝其安指出，登山者式除了能訓練腳的肌肉外，在爬下去、爬上來的過程中肚子、手部也會出力，全身都會一起活動到，能訓練整體的肌肉力量。
民眾在家可以試著藉由這兩個減重運動，訓練身體的肌肉，並搭配飲食習慣、生活作息的調整，來恢復過去窈窕的體態。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56975
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