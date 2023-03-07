罹患「早期乳癌」不用怕！醫：治癒率高達8成，遵醫囑接受治療，有望戰勝乳癌

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8成早期乳癌可治癒，基因檢測精準化用藥選擇高捷妮表示，早期乳癌指的是第1-2期的乳癌，且和晚期乳癌的治療方向大不相同！早期乳癌是以「治癒」為目標，亦即經過治療後，癌細胞有望完全清除，沒有復發或轉移的可能性。而晚期乳癌或所謂的轉移性乳癌，則是以維持患者生活品質以及延長壽命的目標為主。乳癌分為許多亞型，但不論是哪一型，只要是早期乳癌，經過醫囑治療後，臨床上高達8成患者可達到治癒的目標。
然而面對每位前來就診的早期乳癌患者，往往無法預測誰是屬於可治癒的8成患者，而誰是屬於復發或轉移的2成患者，所幸隨著醫學科技進步，目前可利用「基因檢測」工具，提供更多資訊作為醫學上的參考。高捷妮醫師表示，突變基因同時也是造成乳癌復發、轉移的元兇之一，即可從中揪出高風險族群，而現今也有針對突變基因的相對應治療藥物，如最為人所知的BRCA變異，也有藥物可用，降低復發或轉移的風險。
高捷妮醫師補充，一般而言，乳癌分為4種亞型，其中與BRCA變異較有相關的是三陰性或荷爾蒙受體陽性乳癌，根據海外大規模研究報告指出，平均每17位荷爾蒙受體陽性患者就有1位帶有BRCA變異，而每6位三陰性患者就有1位是BRCA變異，因此建議這類族群可考慮自費採取基因檢測。
▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科高捷妮主治醫師
健康的人需要預先做基因檢測嗎？醫師這樣說國內十大癌症中雖以乳癌的好發率最高，但大多數是治癒率高的早期乳癌，歸功於近年公共衛生觀念的普及與進步，包括政府提供的乳癌篩檢補助，以及不少女性自行定期做篩檢，因此在乳癌確診患者中，一半以上都屬於早期。
高捷妮呼籲，近年因先天基因突變或後天曝露於環境荷爾蒙，造成乳癌有年輕化的趨勢，建議所有成年女性都定期追蹤檢查。
一般人或是乳癌的高風險族群需要考慮進行基因檢測嗎？高捷妮醫師解釋，雖然BRCA變異會大幅增加罹癌的機率，但並不代表是百分之百！研究指出，有BRCA變異的人，終其一生有8成機率得到乳癌，此外，發病年紀也有相關性，以BRCA-1基因突變為例，患者約有3-4成在50歲以前發病，5成5在60歲以前，7-8成在70歲以前發病。
「目前在醫學上的共識，是二等親以內，有人同時罹患乳癌、卵巢癌，或家族中有2位以上的乳癌患者，並且是50歲以前發病，或家族中出現男性乳癌患者，一等親內罹患雙側乳癌，或二等親內有2人罹患卵巢癌、乳癌。」建議可採基因檢測。
由於早期乳癌治癒率高，高捷妮醫師藉此鼓勵所有正在抗癌的早期乳癌患者，千萬不要害怕！目前有基因檢測工具、藥物等多元武器可以對抗乳癌，因此檢查與治療務必做好做滿，也不要太擔心副作用，以BRCA基因突變藥物來說，在醫療人員定期監測、評估和處置下，能確保用藥安全，不需過度擔心，患者可以兼顧良好的生活品質，也可以達到很好的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56791
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