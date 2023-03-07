胸悶胸痛未必心臟病　西醫判瀕死靠中醫救活！

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失去呼吸瀕死邊緣 中醫從肝腎調復心肺功能李深浦中醫師表示，曾有患者完全失去意識、沒有呼吸，經西醫抽血檢查，血液裡的二氧化碳濃度高達146mmHg，顯示腦袋缺氧，瀕臨死亡邊緣 ；以中醫療法從患者鼻子灌中藥，過不久，患者眼皮開始抖動，第二天手就能舉了，讓家屬直呼神奇！
另有一名日本患者，也是遭醫院宣判治療無效，家屬只盼「死馬當活馬醫」，經李深浦中醫師開藥治療後，患者3天後就甦醒過來，康復後更致贈感謝狀以表謝意。李深浦醫師強調，人體的互動關係是中醫的優點，因此，此案例也是要從肝腎方面調復心肺。
胸悶大力吸氣更危險 應放慢呼吸溫和換氣許多民眾碰到胸悶、呼吸不順時，就會緊張的大口吸氣。李深浦提醒萬萬不可，「這個是錯的，會上氣接不到下氣！」若是無法呼吸時硬要大口吸，容易造成心血管、二尖瓣、三尖瓣脫垂甚至血液倒流，一旦肌肉收縮，心血管就會縮小，反而更危險。此時應靜下來把呼吸放慢，稍微停止呼吸10至20秒，等氣充足了再吸氣，搭配喝溫熱的水，比較不會傷害到身體，讓心肺能溫和的換氣。
▲李深浦中醫師
李深浦並舉例，若患者有嚴重氣喘，西醫一般是開類固醇或是副腎皮質素，中醫則是認為「腎氣不足」會導致中氣不順、胸悶；另外，若容易感到意志力薄弱、沒有鬥志、不耐煩、易怒、抗壓性差等，這都跟腎不好有關，腎的能量不足，故中醫不從心臟著手，而是從肝腎治療。
中醫注重整體療法 結合陰陽五行中醫治療疾病的原理與人體的陰陽五行關係密切，李深浦講解，「中醫治療疾病注重整體療法，例如鼻塞是認為大腸太涼、人體抗溫差功能差，所以不只治療鼻子，而是治療整體的氣，也就是肺經跟大腸經的問題；如果是耳鳴，那就是腎經跟小腸經的問題，所以說人體有很多奇妙的互動關係，這個就是中醫的長處。」
西醫治療疾病會要抽血、照X光、斷層掃描等檢查，以及使用化學藥物；中醫則是「望、聞、問、切」和服用中藥。李深浦醫師表示，雖然中藥不像西藥可以量產，但成分是自然界產物，且台灣的中藥技術是世界頂端，台灣的患者很幸福，可以享受兩種醫學體系的治療方式，雙管齊下達到健康目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57008
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