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運動不能吃碳水是錯的！減重醫師揭嚴重後果：代謝下降、女性停經、男性少精

運動不能吃碳水是錯的！減重醫師揭嚴重後果：代謝下降、女性停經、男性少精
運動不能吃碳水是錯的！減重醫師揭嚴重後果：代謝下降、女性停經、男性少精

每日健康-每日都做得到的健康

碳水是許多運動瘦身者公認的剋星，但減重醫師指出，運動不吃碳水不但事倍功半，長期下來還會導致高皮質醇、停經、甚至骨密度降低。提醒大家不管是高碳還是低碳，運動量大一定要吃澱粉，不但增加瘦素分泌、降低皮質醇和身體壓力、穩定生殖內分泌系統、還能維持骨骼健康。

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運動日攝取碳水4大好處

減重醫師蕭捷健在臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》引述2021年加拿大的研究，指運動日攝取碳水有以下4大好處：

 

蕭捷健醫師 授權提供
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1．刺激瘦素分泌

瘦素是一種由脂肪細胞分泌的激素，能夠調節食慾、代謝和生殖等生理功能。研究顯示，碳水化合物攝取能夠刺激瘦素的分泌，進而降低食慾，增加飽足感。如果運動時不吃碳水， 身體會以為你遇到饑荒須要逃跑，應該需要很多能量，所以會增加你的食欲並降低身體的代謝，讓你更不容易減脂。

2．抑制皮質醇，降低生理壓力

在運動的過程中，身體會產生皮質醇，這是一種壓力荷爾蒙，過量的皮質醇會造成身體慢性發炎，不容易增肌、不容易燃燒脂肪。研究顯示，碳水化合物的攝取可以抑制皮質醇的釋放，降低運動所造成的身體壓力。

3．維持生殖內分泌系統正常

此外，瘦素和皮質醇能調節下視丘，維持生殖內分泌系統正常，對於女性運動員維持正常的月經週期和生殖功能非常重要。如果運動不吃碳水，可能會造成運動能量不足症候群（Relative Energy Deficiency in Sport ，簡稱RED-S），不但對運動員的身體健康和運動表現造成負面影響，還會造成身體各種系統的功能異常，例如三連症候群：經期亂、骨質疏鬆和飲食失調；男性運動員則有可能導致精子數量減少。

4．抑制蝕骨細胞，維持骨質健康

攝取足夠的碳水化合物可以減少蝕骨細胞的活性，進而減少骨質流失的風險。 雖然負重運動應該會提高骨質密度，但是運動員有可能因為能量需求不夠而導致「低能量可用性」（Low evergy availability）， 造成骨密度減少。 

蕭捷健舉例， 一個小時的拳擊有氧如果可以燃燒600卡，表示至少有300卡是燃燒身體的肝醣，可在運動前後吃一顆50碳的貝果和一個15碳的蘋果，這些熱量不但不會變成脂肪，還可幫助增肌。

 

本文經 蕭捷健醫師 臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》授權報導

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