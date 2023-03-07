AZ鏈結TriNetX電子病歷強化臺灣接軌國際臨床試驗　促進醫療大數據分析

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去識別化後的臨床數據，提升研發效率日前於臺中中山醫學大學附設醫院舉辦之「2023健康醫療大數據暨電子病歷運用研討會」中，研討主題焦點之一便是完整介紹TriNetX所能為臨床試驗研究帶來的成果與價值，吸引全臺共有22家醫學中心派員參加。中山醫學大學附設醫院副院長，同時也是此研討會主辦人魏正宗教授表示，「大數據研究是真實世界研究領域的一環，也是未來的趨勢。此研討會的交流，幫助醫院研究人員了解如何運用來自TriNetX所彙整之大量去識別化後的臨床數據，掌握研究設計及統計方法發表論文與研究，讓真實世界數據產生真正的價值。」
AZ導入大數據力，為臺灣對接國際臨床試驗機會臺灣阿斯特捷利康醫學事務處處長陳政斌表示，「阿斯特捷利康(AstraZeneca, 簡稱AZ) 是以領先科學聞名的全球生物製藥公司，而臺灣阿斯特捷利康不但是國內開展最多臨床研究的藥廠，為促使臺灣臨床試驗接軌國際合作，嘉惠醫學研究進展，協助引薦國際合作夥伴(美國)TriNetX的全球電子病歷平台進入臺灣。TriNetX已從全球30多個國家地區，170個醫療機構組織建立起巨型的真實世界證據網路，並為全球醫療機構提供了超過10,000個臨床試驗機會。目前全臺已有12家醫院簽約合作。」
臺灣阿斯特捷利康希望接軌國際的大數據整合，讓數據能被有效的擷取分析，拋磚引玉，樂見更多醫院的逐步參與，幫助國內醫院產出更好的回溯性研究成果，為等待治病的病人帶來契機，為臺灣醫療產業向上提升，接軌國際臨床試驗機會共盡心力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57041
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