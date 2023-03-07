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AZ鏈結TriNetX電子病歷強化臺灣接軌國際臨床試驗　促進醫療大數據分析

AZ鏈結TriNetX電子病歷強化臺灣接軌國際臨床試驗　促進醫療大數據分析
AZ鏈結TriNetX電子病歷強化臺灣接軌國際臨床試驗　促進醫療大數據分析

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】在臺灣，許多雲端醫療資料庫用非結構化的方式保存，然而，龐大數據難以被有效的擷取分析，尚未能發揮醫療應用、學術研究、預測與診斷輔助等用途。臺灣阿斯特捷利康(AstraZeneca)看中臺灣臨床試驗的優勢，將其美國合作夥伴TriNetX及其全球電子病歷系統平台推薦給臺灣市場，希望幫助醫事人員更加掌握電子病歷資料庫的運用，強化臨床研究核心技能，進而從更有效的回溯性研究，提出研究構想與提案。

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去識別化後的臨床數據，提升研發效率

日前於臺中中山醫學大學附設醫院舉辦之「2023健康醫療大數據暨電子病歷運用研討會」中，研討主題焦點之一便是完整介紹TriNetX所能為臨床試驗研究帶來的成果與價值，吸引全臺共有22家醫學中心派員參加。中山醫學大學附設醫院副院長，同時也是此研討會主辦人魏正宗教授表示，「大數據研究是真實世界研究領域的一環，也是未來的趨勢。此研討會的交流，幫助醫院研究人員了解如何運用來自TriNetX所彙整之大量去識別化後的臨床數據，掌握研究設計及統計方法發表論文與研究，讓真實世界數據產生真正的價值。」

AZ導入大數據力，為臺灣對接國際臨床試驗機會

臺灣阿斯特捷利康醫學事務處處長陳政斌表示，「阿斯特捷利康(AstraZeneca, 簡稱AZ) 是以領先科學聞名的全球生物製藥公司，而臺灣阿斯特捷利康不但是國內開展最多臨床研究的藥廠，為促使臺灣臨床試驗接軌國際合作，嘉惠醫學研究進展，協助引薦國際合作夥伴(美國)TriNetX的全球電子病歷平台進入臺灣。TriNetX已從全球30多個國家地區，170個醫療機構組織建立起巨型的真實世界證據網路，並為全球醫療機構提供了超過10,000個臨床試驗機會。目前全臺已有12家醫院簽約合作。」

臺灣阿斯特捷利康希望接軌國際的大數據整合，讓數據能被有效的擷取分析，拋磚引玉，樂見更多醫院的逐步參與，幫助國內醫院產出更好的回溯性研究成果，為等待治病的病人帶來契機，為臺灣醫療產業向上提升，接軌國際臨床試驗機會共盡心力。 



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57041

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