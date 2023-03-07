不是只有美白跟吃柳橙！　了解維生素C：它的好處及攝取方法

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1. 維生素C的好處維生素C具有多種健康益處，包括：
- 提高免疫力：維生素C可以刺激白血球的活性，幫助身體抵禦病毒和細菌。
- 促進鐵吸收：維生素C有助於促進非血紅素鐵的吸收，這是一種重要的礦物質，能幫助人體形成血紅素，從而防止貧血。
- 保護血管：維生素C可以幫助減少膽固醇的積聚，從而降低心臟病和中風的風險。
- 有助於傷口癒合：維生素C是一種抗氧化劑，可以促進傷口的癒合，從而幫助身體恢復。
此外，維生素C還有其他許多好處，例如可作為臉部精華，有助於減少黑斑，提亮膚色，並保護細胞，抵擋煙霧、空氣污染和紫外線等對身體的損害。因此，讓我們多吃富含維生素C的食物，讓身體更加健康！
2. 要如何攝取足夠的維生素C呢？
首先，大多數人都會想到柑橘類水果，例如柳橙、柚子和檸檬等，這些水果都是非常好的維生素C來源，但事實上，維生素C還存在於許多其他食物中。
蔬菜是很好的維生素C來源，例如紅椒、菠菜、花椰菜、番茄、馬鈴薯和甜椒等。紅椒是含有維生素C最豐富的蔬菜之一，一個紅椒中就含有超過100%的每日營養素攝入量。西蘭花和花椰菜也含有豐富的維生素C，每100克含量可達到70毫克以上。
花椰菜是很好的維生素Ｃ攝入來源（圖／123RF）
此外，一些水果也是不錯的維生素C來源，例如草莓、木瓜、綠色葡萄柚和奇異果等。草莓是水果中含維生素C最多的，每100克可達到60毫克以上，同時還含有豐富的抗氧化物質，對於保護心血管健康也非常有益。
一些水果也是很好的維生素Ｃ攝入來源（示意圖／Shutterstock）
在攝取維生素C的同時，也需要注意烹調方式，因為維生素C易被高溫破壞。建議食用生的或輕微烹調的食物，以最大限度地保留其中的維生素C。
總結一下，攝取足夠的維生素C對於身體健康至關重要，除了柑橘類水果外，蔬菜和一些水果也是很好的維生素C來源。食用時需注意烹調方式，以確保最大限度地保留其中的營養成分。
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