孩子哈啾、鼻涕流不停！　揪出居家三大過敏原

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台灣過敏主因 塵蟎大軍壓境過敏與基因遺傳、生活環境密切相關，症狀包括呼吸喘、打噴嚏、流鼻水、哮鳴、鼻塞、鼻炎等。
台灣北部的過敏兒有七～八成都是對室內灰塵中的小蟲－塵蟎起過敏反應。若家中潮濕悶熱，加上絨毛玩偶與布沙發是塵蟎與黴菌最愛的溫床，容易導致過敏加重。
想要控制塵蟎過敏，環境控制跟日常保養缺一不可，重點為家中簡單擺設、維持乾燥涼爽、濕度維持50%以下，飲食以原型食物為主，避免過度攝取加工的食品。
家中飼養寵物 貓狗毛過敏應對方式「家中寵物千萬不要棄養」，對動物毛皮過敏的孩子其實比塵蟎少很多，呂孟哲強調，若孩子對貓狗過敏檢測呈現陽性，只要注重寵物清潔、定期獸醫檢查與使用空氣清淨機都有助減緩孩子過敏。
若孩子真的對狗毛過敏比較厲害，基本上狗毛重量較重，較不會瀰漫於整個空間，只要讓犬隻在特定區域內活動，必要時給予孩子適當過敏預防用藥，偶爾摸摸寵物，不至於有太大問題。
但家長要留意，由於貓毛比較輕，除了使用空氣清淨機，定期清潔貓咪與獸醫檢查，勤打掃貓與人接觸的環境與適當用藥控制，才能控制孩子過敏狀況。
無孔不入 蟑螂也會引起過敏蟑螂過敏與塵蟎過敏都屬於吸入性過敏源，從蟑螂的蛻皮、分泌物、蟲卵、糞便等都是過敏原，因此居家環境清潔、食物收納、保持衛生習慣相當重要。
另外，適逢春暖花開，患有「花粉症」的民眾於花季外出時，可事先諮詢醫生備藥，或是戴口罩、點眼藥水、配戴眼罩（護目鏡），並減少出入草地與原野，有助控制狀況，避免癢的一把鼻涕一把眼淚。
過敏症狀如何跟感冒區分？過敏與感冒都會出現咳嗽、流鼻涕、有痰等症狀，兩者要如何區分？醫師說明，過敏與遺傳還有人體的生理變化有關，特徵為好發於晚上到清晨，因此氣喘兒通常在晚上睡覺或是半夜時症狀加重，另外換季時冷熱變化大，也容易誘發過敏氣喘發作；但若是病毒感染造成感冒，通常整天都會有症狀，並無時段分別，而且可能會有過敏病不會有的喉嚨痛，可從好發時段、病史與家族史去確認病因。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56944
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