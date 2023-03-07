發病前肩頸痠麻　中年男突胸悶、冒冷汗竟是心律不整

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無心血管史 突心肌梗塞江先生表示，自己在此之前，並沒有心血管方面的疾病史，就連家族史也沒有。「只是發病的前幾天，覺得肩頸非常痠麻，雖然之前也有類似的症狀，但這次感覺特別不同。」但由於當時江先生工作相當繁忙，也就忽略了這個警訊。沒想到過幾天到中部與親友聚餐後，突然感到胸口悶痛，冷汗直流，因此緊急赴醫院急診室診治。
談起這個案例，陳大中主任回憶，該名患者在送至急診室時，心電圖與心肌酵素皆在正常指標內，接著安排電腦斷層血管攝影，也未有主動脈剝離的狀況，但由於患者症狀未解除，因此仍堅持讓患者留院觀察。在留院三小時後，病人突然出現抽搐、意識不清等症狀，急診室立即給予心臟電擊，患者才恢復意識，此時急診室確認患者為急性心律不整，也立即通知心臟科醫師啟動心導管診治，並發現江先生的冠狀動脈左前降枝阻塞，在打通後放置支架，讓血管暢通後，病人已逐漸恢復健康。
幸留院觀察 及時救一命提起這段過程，江先生仍心有餘悸，表示當時實在是嚇壞了。「其實我生活很單純，也幾乎不抽菸，只是因為忙比較少運動，吃也比較沒有注意，但沒想到自己才42歲，竟然會得心肌梗塞。」因此江先生也非常感謝臺中醫院當時讓他留院，現在才能重拾健康生活。
陳大中主任表示，心肌梗塞所導致的心室顫動非常容易引起猝死，它會讓心臟不規則跳動，無法有效率地將血液帶到全身，等於讓全身缺氧，若未把握短短的5-10分鐘進行急救，就有可能死亡。「所以還好當時患者人在急診室，才能把握住這短短的幾分鐘，若在院外就危險了。」
中生代們要注意 飲食控制和運動陳大中主任也發現，近幾年心肌梗塞有年輕化的趨勢，可能與飲食西化、肥胖、運動不足、高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病未控制有關。因此他提醒年過四十的「中生代」們，要對自己的健康狀況多加警覺，做好飲食控制、多運動，仍是預防心肌梗塞的最佳方法。
此外，陳大中主任也提醒中生代們，多留意身體小症狀，不要太過逞強。尤其是一開始他的心電圖與心肌酵素都還正常，容易讓醫護人員「放過」患者而錯失診療時機，因此他建議若患者一時未診斷出病因，但胸痛、胸悶等症狀卻未解除，最好還是多留院一段時間，別急著離開，以免錯失心血管治療的黃金時期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56979
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