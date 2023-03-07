林口長庚獲HIMSS 評鑑　全球排名第二智慧醫院

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醫療資訊化 與國際接軌陳建宗院長表示，參加HIMSS DHI評鑑是為了確定醫院目前的資訊科技(IT)系統是否在醫院運營、改善醫療品質和病人安全取得全面效益。這項評估可反映出是否能提高醫療服務的品質和效率，並通過系統的創新和改革，引導醫院全體員工參與品質和安全內部化，並且有助於確保「醫療資訊化與國際標準接軌」。
台灣地區HIMSS高峰會已邀請長庚醫院行政中心潘延健總執行長分享醫院進行DHI評鑑之經驗外，林口長庚醫院也將於4月16日由溫明賢副院長率領10人團隊至芝加哥參加HIMSS全球年會，親自領取HIMSS 全球第二名之獎項。長庚醫院表示，今年度預計將再進行EMRAM (電子病歷)第七級續評及INFRAM(基礎設施)第六及第七級評鑑，屆時也會在年會中與全球各先進醫院交流資訊建置經驗。
醫療資訊管理 全方位獲高分HIMSS為美國醫療資訊與管理系統學會簡稱，建於1961年，總部位於美國芝加哥，是一家全球性非營利性組織，成立宗旨在通過資訊技術提高醫療水準。其「數位醫療指標」評鑑，包含「資訊交互運作能力」、「以人為本的健康照護」、「預測性分析力」、「治理和勞動力」四大範疇，以評價全球醫療機構的智慧化程度。
林口長庚醫院參加2022年度HIMSS 數位醫療指標(DHI)，是與行政中心機能部組成HIMSS評鑑推動團隊，由院長陳建宗擔任總召集人，院區管理部及行政中心醫管部等單位針對各評鑑範疇進行相互合作，充分展現智慧化程度，使醫院在DHI的每個面向都取得了很高的分數，總分為349/400。
管理臨床到個人 整合醫療資訊林口長庚醫院本次榮獲DHI殊榮，其「高度結構化的檔案與醫療記錄」實現了「先進和有效」的臨床決策支援和研究資料收集，並能夠將其系統與健保醫療資訊雲端查詢系統整合，受到評鑑委員一致讚揚。在分析工具的使用和品質管理上，也擁有「非常全面性」的儀表板，包括24個臨床監控和4個管理儀表板，追蹤400多項指標，能夠支援對臨床業務和病人的即時監控。
此外，還成功採用了共用決策過程，在數位工具、技術和醫院護理團隊的支持下，醫院提供自我健康管理工具，如健康護理車、應用程式等，讓患者能夠管理自己的健康和保健資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57060
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