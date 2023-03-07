HIV診斷即治療！有效打擊病毒，第一線用藥選擇要快、也要準！

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所幸經快速處方給予抗愛滋病毒複方藥物治療，一個月後患者病毒量已經不到一百，後續只需持續穩定用藥、門診追蹤即可。
病毒量、CD4數量、B肝與用藥史 處方前先考量
「診斷即治療」是我國近年愛滋防治措施之一，一旦透過多元篩檢等管道檢出HIV感染確診，只要患者有治療意願，臨床醫師不再需要考量CD4淋巴球數量，而是儘速開始治療。
近年透過口服高效能抗病毒藥物治療，除非是感染多重抗藥病毒或是服藥順從性不佳等狀況，否則絕大多數患者在用藥治療六個月後血中病毒量便可以降低至「測不到」。
不過，針對第一線用藥選擇，台北市立聯合醫院陽明院區感染科主任賴新豪醫師表示，處方時須就患者就醫時的病毒量、免疫細胞CD4淋巴球數量、有無B肝帶原以及先前用藥史等選擇最適合用藥。
賴新豪醫師指出，目前我國針對HIV感染者建議的第一線處方藥物包括：以「核苷酸反轉錄酶抑制劑(NRTIs)」搭配「非核苷酸反轉錄酶抑制劑(NNRTIs)」的三合一複方單錠藥物，或是以NRTIs搭配「嵌合酶抑制劑(INSTIs)」的三合一、二合一複方單錠藥物等。
要如何從上述第一線處方藥物當中、找出何者最適合眼前患者？
需要考量的包括藥物過敏風險，例如若患者帶有HLA-B5701基因，則可能對部分三合一藥物當中的Abacavir 成分過敏。雖然根據過去研究顯示，HLA-B5701在台灣HIV感染者盛行率其實不到1%。
此外，由於現有二合一藥物、並無涵蓋B肝治療。患者是否可能為Ｂ肝帶原？也是處方時需要考量因素之一。
根據先前一項以大學入學體檢資料分析研究顯示，我國1974年前出生者B肝帶原比例將近一成（9.7%），全面接種B疫苗後出生的世代、帶原比例明顯降低，1992年以後出生者帶原比例不及1%。
患者HIV病毒量超過五十萬（copies/ ml）、CD4細胞球低於200，也都會影響可用藥物選擇。
在推動診斷即治療（Same-day rapid ART）的當下，處方時務必審視患者相關檢驗數據與用藥經歷，選擇最具又效益並且安全的治療。
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