免排隊！老饕曝炸醬麵「隱藏吃法」　這樣煮夭壽好吃　

HIV診斷即治療！有效打擊病毒，第一線用藥選擇要快、也要準！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

文/今健康 洪素卿

我是廣告 請繼續往下閱讀
新冠疫情期間，一但出現發燒、呼吸困難，多會懷疑是否感染新冠肺炎！不過，先前一名34歲男性，因為發燒、喘、呼吸困難前往急診，檢查卻發現是HIV愛滋病毒感染，且就醫時每毫升血液病毒量超過百萬（copies/ ml）。

所幸經快速處方給予抗愛滋病毒複方藥物治療，一個月後患者病毒量已經不到一百，後續只需持續穩定用藥、門診追蹤即可。

病毒量、CD4數量、B肝與用藥史 處方前先考量

「診斷即治療」是我國近年愛滋防治措施之一，一旦透過多元篩檢等管道檢出HIV感染確診，只要患者有治療意願，臨床醫師不再需要考量CD4淋巴球數量，而是儘速開始治療。

近年透過口服高效能抗病毒藥物治療，除非是感染多重抗藥病毒或是服藥順從性不佳等狀況，否則絕大多數患者在用藥治療六個月後血中病毒量便可以降低至「測不到」。

#賴新豪 #HIV #愛滋病 #診斷即治療
#賴新豪 #HIV #愛滋病 #診斷即治療


不過，針對第一線用藥選擇，台北市立聯合醫院陽明院區感染科主任賴新豪醫師表示，處方時須就患者就醫時的病毒量、免疫細胞CD4淋巴球數量、有無B肝帶原以及先前用藥史等選擇最適合用藥。

賴新豪醫師指出，目前我國針對HIV感染者建議的第一線處方藥物包括：以「核苷酸反轉錄酶抑制劑(NRTIs)」搭配「非核苷酸反轉錄酶抑制劑(NNRTIs)」的三合一複方單錠藥物，或是以NRTIs搭配「嵌合酶抑制劑(INSTIs)」的三合一、二合一複方單錠藥物等。

#賴新豪 #HIV #愛滋病 #診斷即治療
#賴新豪 #HIV #愛滋病 #診斷即治療


要如何從上述第一線處方藥物當中、找出何者最適合眼前患者？

需要考量的包括藥物過敏風險，例如若患者帶有HLA-B5701基因，則可能對部分三合一藥物當中的Abacavir 成分過敏。雖然根據過去研究顯示，HLA-B5701在台灣HIV感染者盛行率其實不到1%。

此外，由於現有二合一藥物、並無涵蓋B肝治療。患者是否可能為Ｂ肝帶原？也是處方時需要考量因素之一。

根據先前一項以大學入學體檢資料分析研究顯示，我國1974年前出生者B肝帶原比例將近一成（9.7%），全面接種B疫苗後出生的世代、帶原比例明顯降低，1992年以後出生者帶原比例不及1%。

患者HIV病毒量超過五十萬（copies/ ml）、CD4細胞球低於200，也都會影響可用藥物選擇。

在推動診斷即治療（Same-day rapid ART）的當下，處方時務必審視患者相關檢驗數據與用藥經歷，選擇最具又效益並且安全的治療。

#賴新豪 #HIV #愛滋病 #診斷即治療
#賴新豪 #HIV #愛滋病 #診斷即治療




以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

羅嘉翎差0.1公斤被判失格　醫：競技減重是嚴謹科學

台灣猴痘案例再+1！營養師揭5大危險族群　3食物增抵抗力

老翁退休「1因素」卻步不敢出國！　全台男性2個就有1個有

卡魚刺別吞飯、喝水、喝醋，小心更糟糕！醫夾半小時，他狂嘔飆淚。

我是廣告 請繼續往下閱讀