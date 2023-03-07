【健康我+1】｜健康週報｜三大皮膚病如何顧？怕香蕉、怕廁所，十大罕見恐懼症！12招懶人減肥法必學！一定要再打一劑疫苗？

春天換季癢個不停！ 三大類皮膚病如何照顧一次看春天乍暖還寒，細菌與黴菌特別容易孳生，皮膚病上門拜訪的機會大為增加，出現症狀時要如何應對呢？雙和醫院皮膚科主任施怡賢說明，春天換季常出現三種皮膚病，包括脂漏性皮膚炎、汗皰疹與香港腳，對於不同疾病，對症下藥才能養出健康肌膚。
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汗皰疹的方式，主要使用外用類固醇或免疫調節劑藥膏，高強度等級的外用類固醇不適用於臉部，但短期擦在手腳安全無虞。當症狀趨嚴重時，可合併使用具有止癢配方的抗組織胺，或者是使用短期的口服類固醇，都可以讓症狀比較快緩解。
香港腳症狀雖然類似汗皰疹，但治療方針卻大不同。建議使用單方藥物，也就是只含抗黴菌的藥物來治療香港腳，才能根除惱人的黴菌。
不是搞笑！「怕與香蕉共處一室」 10種罕見恐懼症害怕「廁所」、「香蕉」、「頭髮」，這些恐懼症聽起來很奇怪，但它們不僅真實存在，而且帶給患者莫大的痛苦。英國一位21歲女性患有香蕉恐懼症，看到就覺得噁心，以至於她無法忍受與香蕉共處一室。
根據外媒《現場科學》（LIVE SCIENCE）報導，害怕蟲子或怕高很常見，不過有些人卻罹患異常的恐懼症，例如害怕香蕉。香蕉對一般人來說一點也無害，但香蕉恐懼症卻是一件嚴肅的事情。
美國醫療集團約翰霍普金斯資料指出，恐懼症不僅僅是恐懼。患有恐懼症的人會竭盡全力避免他們無法控制且巨大恐懼的根源，當被迫遇到令他們恐懼的人事物時，恐慌症狀（心悸、大量冒汗、顫抖、無力、呼吸困難、胸悶、噁心等）就有可能發作。☞點我看更多
減肥好痛苦…想躺著就變瘦？ 12招「懶人」減肥法學起來！想要變瘦就必須「少吃多動」，並擬定減肥計畫長期作戰，徹底改變自己才行嗎？營養師程涵宇表示，其實只要觀念正確不走上錯誤的路，不用特別做什麼大改變也能自然瘦下來。
營養師整理12個懶人減肥法，幫助民眾透過飲食自然遠離肥胖。第一招，「晚餐後不吃」；第二招，「睡前2小時不吃」。
營養師程涵宇提到，研究調查8153位日本人後發現，睡前2小時才吃晚餐、晚餐後還在吃零食的人易肥胖，而且也與高血壓、高血脂有關，此外，女性睡前2小時才吃晚餐易有高血糖，越晚吃東西越不好，尤其消夜最好不要再吃。☞點我看更多
「疫苗+1」為什麼要再打1劑？未來要每年接種？ 李秉穎來解答！指揮中心推動「疫苗加一，解封安心」運動，呼籲民眾今年都能施打一劑疫苗，不過許多民眾好奇，過去已經接種三劑、四劑，甚至五劑、六劑疫苗了，為什麼還要再打一劑呢？
李秉穎表示，接種疫苗後產生的抗體會隨著時間下降，根據研究顯示，大約半年的時間，抗體就會減少，而且對於輕症的保護效果，可能會下降到低於50%的階段。
對於曾施打過疫苗的民眾，李秉穎指出，再打一次疫苗可以增加抗體高度，抗體高度是新冠病毒感染最重要的關鍵因素，當血液、組織中的抗體越高，即使病毒進入呼吸道也沒有辦法侵犯，罹病率、傳染病毒的機會都會減少。☞點我看更多
腹主動脈瘤最怕無預警破裂 微創支架手術解「不定時炸彈」年逾八旬的許伯伯，長期受心血管問題所擾，心臟功能僅剩常人的一半。而更不幸的是，在本應家人相聚團圓的過年期間，許伯伯突發腹主動脈瘤破裂，送醫時已呈現出血性休克的危急狀態。中國醫藥大學附設醫院心臟血管外科主任林有騫指出，主動脈常因退化、老化，慢慢擴張而形成主動脈瘤，一般人聽到主動脈瘤，常以為是血管有腫瘤生成，事實上只要有血管相較過去擴大1.5倍以上的情形，導致血管壁像「氣球被吹大」一樣變薄，有被血液衝破造成大出血的風險，即稱為「主動脈瘤」。
主動脈瘤破裂相當危急，根據統計，約僅有四分之一患者可成功獲救，林有騫主任表示，尤其像許伯伯這樣年事已高、心臟功能不佳的患者，使用傳統手術的成功率相當低。所幸靠微創主動脈支架介入術搭配血管內固定錨釘，加強支架與血管壁之間的黏著度後，許伯伯的手術順利完成，術後也未出現其他併發症，平安返家與家人團聚。☞點我看更多
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57063
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