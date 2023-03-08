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告別壓抑束胸　醫美整形平胸手術助女同志找回自在真我

告別壓抑束胸　醫美整形平胸手術助女同志找回自在真我
告別壓抑束胸　醫美整形平胸手術助女同志找回自在真我

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】台北一名24歲潮牌服飾女店員，自青春期起就感覺發育隆起的胸部「不該屬於自己」，因此常年穿著束胸將乳房盡可能壓平，但也因束胸的束縛壓力與悶熱不透氣，引發胸前濕疹及異位性皮膚炎等不適症狀，就連日常運動感覺呼吸順暢度也受到影響，令她感到十分困擾，年前在家人好友的支持下接受了醫美整形平胸手術，術後開心分享「當我照鏡子看到自己平坦的胸部，我感覺這才是真正的我！」

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知名整形醫美集團整形外科方穎涵醫師分析，近年來隨著醫療資訊普及和民風開放，性別友善議題越來越受到民眾重視，存在身形認同自由意志的女同志，往往會選擇在成年後透過平胸手術去除乳房，解放被女性明顯第二性徵禁錮的真我。

▲知名整形醫美集團方穎涵醫師說明，不同罩杯與身形都有適合的平胸手術術式，有需求的女性可先尋求資深整形外科醫師完善而全面的專業評估。

「像是以《鴻孕當頭》、《全面啟動》等電影作品聞名的加拿大演員艾略特．佩吉（Elliot Page）在宣告自己成為跨性別者並動了平胸整形手術後，帶給女同志們更深入認識與接納自己的勇氣，不再受傳統性別框架所定義。」方穎涵醫師觀察到，過去女同志一般都是以穿束胸及中性打扮改變外型，但若炎熱夏季到來的確相當不舒適，因此透過平胸手術把胸部脂肪、乳腺組織完整移除，除了可將乳房變平坦之外，更重要的是還能塑造出微微隆起、創造出類似男性胸肌一樣的結實胸膛，也不用再穿著緊繃的束胸。

方穎涵醫師進一步說明，若本身為A到B罩杯的患者，可利用微創抽脂平胸手術，在乳房上製造一個微創小切口，再將乳房及副乳內的脂肪抽出，類似於抽脂手術；B到D罩杯的患者，可採取甜甜圈環狀平胸手術，結合了抽脂、切除乳腺及拉皮手術的技術，在乳暈與外圍製造兩個同心圓的環狀切口，將乳腺及乳房脂肪完整移除後再做局部拉皮縫合，術後還能達到拉提乳房的效果；一字型平胸手術則是將整個乳房橫斷切除後，再把上下端的切口對縫成一條直線形疤痕，可一次性的將胸部做到平整的狀態，另外把合乎身形比例的乳頭乳暈調整修形後，移植到合適的高度和位置，特別適用於D罩杯以上合併乳房下垂的患者。

▲知名整形醫美集團整形外科方穎涵醫師提醒，平胸手術存在不可逆性，建議患者術前務必慎重思考意志是否堅定。

方穎涵醫師補充，由於女性賀爾蒙（性激素）是由卵巢分泌，所以切除乳房乳腺並不會影響內分泌，另外如果醫師本身經驗足夠豐富，平胸手術後是不需加裝引流管的，患者居家照護也會更加方便，但術後患者仍應配合醫囑穿塑身衣幫助術後恢復、減少腫脹、避免出血及輪廓塑形，至於許多人擔憂的手術疤痕問題，若再搭配醫美精緻除疤療程，傷疤便可淡化到不明顯的程度。

方穎涵醫師最後提醒，平胸手術最大的後遺症就是「切除乳腺後造成的不可逆性」，患者會面臨胸部無法再次發育與懷孕影響哺乳的問題，屬於無法挽回的結果，若因此平胸手術前患者務必慎重思考意志是否堅定，即使僅存一絲猶豫，建議仍可先尋求專業合格的資深整形外科醫師詳細諮詢，方可盡早擺脫胸前累贅，迎向心目中的自在新樣貌。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57017

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