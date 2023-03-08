突破淋巴癌治療瓶頸　衛福部核准雙標靶組合第一線治療

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瀰漫性大B細胞淋巴癌 病程進展快速淋巴癌粗分為何杰金氏淋巴癌及非何杰金氏淋巴癌，國內以非何杰金氏淋巴癌較多。依據日前國健署所公布109年癌症登記資料顯示，非何杰金氏淋巴癌每年新發生人數約3000多例，發病年齡以50至60歲居多，其中有近5成屬於侵襲性的瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）。
張正雄醫師指出，在淋巴癌的分類中有侵襲性與和緩性兩大類，DLBCL就是屬於長得很快但容易治癒的侵襲性淋巴癌。過去30多年治療DLBCL的藥物都以化療（CHOP）為主，這樣的治療方式已經歷經一代、二代、三代，「因為長得快所以不能讓腫瘤休息，患者必須連著施打，想當然副作用也大。」
在1990年左右，歐美國家做了一個大型的臨床實驗發現，無論施打第一代、第二代、第三代藥物，患者最後的整體存活率差別不大，這也告訴我們，淋巴癌的治療在1990年之前完全沒有進展。「是直到第一個標靶藥物問世後，以R-CHOP治療模式才讓淋巴癌的整體存活率從原本的40-50%左右提高到60-70%。」
瀰漫性大B細胞淋巴癌治療已有突破只不過，使用R-CHOP仍有30%左右的患者會遇到治療瓶頸。近幾年醫藥界也努力發展新的治療方式，希望克服這類頑強的DLBCL，在近期已有所突破。首先，對於復發的病患，在幹細胞移植技術進展下，已可靠幹細胞移植來延長生命；其次，以新一代抗體藥物與抗CD20單株抗體的雙標靶組合（Pola-R CHP）作為起始治療，也是一大突破。
「從文獻上看，以Pola-R CHP做為第一線治療，確實比原先使用R-CHOP，能有更多病患受益。」張正雄醫師表示，從臨床試驗的數據來看，Pola-R CHP比R-CHOP可降低24%的疾病惡化風險；而3年的無惡化存活期也從原來的66.5%提高的74.2%。
他進一步指出，從副作用來看，有許多病患使用R-CHOP治療時，會因為藥物影響腸胃蠕動，而容易出現長期便秘的副作用，一旦換成Pola-R CHP後便秘狀況改善很多，生活品質也提高了。
歐盟在2022年5月已核准Pola-R CHP作為DLBCL的起始治療，國內衛福部也已於2022年12月通過Pola-R CHP為DLBCL第一線治療的適應症，這不啻為淋巴癌友的一大福音。
張正雄醫師也提醒病友，若不幸被診斷出淋巴癌不用灰心，要搞清楚是屬於何種細胞型態、期別，並了解是侵襲性或和緩性淋巴癌，與主治醫師討論最適切的治療方式，且保持樂觀積極配合，仍能有長期存活的機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57059
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