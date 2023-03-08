少數能預防癌症的疫苗！男女接種HPV疫苗助遠離頭頸癌與子宮頸癌

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HPV接觸就可能感染、跟頭頸癌也有關！
人類乳突病毒（HPV）是一種存在於環境中的病毒，透過接觸就可能傳染，基本上每個人一生中有8成的機率感染過。雖然人體免疫系統有自體清除機制，但只要長期反覆性感染，就有可能導致HPV相關癌症與疾病。
除了常見的子宮頸癌、菜花與病毒疣等癌病之外，台灣頭頸癌與口咽癌的患者有3成是HPV感染造成。秀明耳鼻喉科診所耳鼻喉專科醫師吳忠倫進一步指出，美國因為HPV造成的頭頸癌比例是7成，可以推測，台灣當菸酒檳榔使用族群減少，頭頸癌的主要致病原因也會轉為HPV。
幾乎隨處可見！男女生都要預防HPV
HPV可能出現在任何環境中！吳忠倫表示：「其實不只是性行為，假設皮膚、口腔中的黏膜有傷口，如果觸碰到帶有HPV的物品，例如門把，再去揉眼、拿東西吃、讓HPV接觸到傷口，就可能會感染。要預防是非常困難的。」
吳忠倫醫師指出，現在篩檢HPV，主要是透過女性的子宮頸抹片檢查，再來就是出現症狀時，由各科醫師目視診斷。當然也可以透過血液中的抗體來檢查是否曾感染HPV，但沒症狀時幾乎不會做這種檢查。
健康平權！男女共同接種HPV疫苗
施打HPV疫苗是目前較好預防HPV的方式，國際趨勢主張男女應共同接種。男女生一起施打HPV疫苗的比例達到4成，感染HPV的比例就能下降7成；如果施打率達到8成，就能降低9成、甚至9成9的感染比例。
醫學已知HPV有兩百多種病毒型別，如果要預防較多癌症或疾病，吳忠倫醫師認為施打9價HPV疫苗，可以比2和4價疫苗涵蓋更多型別，保護力更廣。至於什麼時候該施打，只要經醫師評估有需要，無論何時都可以施打。「當然越早施打，保護力越好；即便已經有性經驗，施打後還是有保護力，可以避免反覆感染。」
近年兩性平權意識從教育、工作，逐漸延伸至健康平權。吳忠倫醫師說，其實很多知識不只是單一性別需要知道，而是所有人都必須了解的，就像HPV一樣，如果能更注意跟自己切身相關的健康意識，能保護自己，也能保護他人。而「HPV疫苗是少數可以預防癌症的疫苗，基本上只要經濟能力許可，我們都會建議施打，無論是男是女。」
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