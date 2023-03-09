台南自助餐夾2肉1菜！老闆娘「只收25元」 過路客嚇壞了
近年來受到國際通膨影響，物價越來越高，各種小吃、便當店也應聲喊漲，受傷最深的絕對是外食族的荷包。不過就有民眾分享，自己到台南一間自助餐夾了2肉1菜，老闆娘竟然只收取25元，便當份量照片曝光，也掀起了網路熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書《爆廢公社二館》上驚喜發文「第一次吃到這麼便宜的自助餐」，並貼出照片，可以看見配菜部分有高麗菜、滷肉以及一大塊滷排骨，再外加一碗白飯。結帳時老闆娘卻開口喊「這樣25元」。原PO起初嚇得以為是自己聽錯，便決定付100元鈔票，讓老闆娘自己找錢，結果老闆娘還真的找了75元銅板。
這份25元便當份量曝光後，也令不少網友驚呼「光那塊肉就不只25了！老闆做身體健康的？」、「我就問這樣賺什麼？有人可以給我解答嗎」、「滷排看起來好好吃」、「真是佛心的餐飲業者」、「這些25？光食材成本都不夠」、「是不是要收攤了？」
但也有一派人堅持不相信「一定是找錯錢了」、「應該是75要找25，老闆娘弄顛倒了」、「等等老闆娘看到，打電話來說算錯了」、「算錯的可能性比較大」；最後原PO也留言處補充，自己是因為工作才經過這間自助餐店，地點位在台南官田，「雖然在非市區，但連我也不相信25元，這樣還有賺嗎？我自己都嚇到」。