日本足利大學及足利赤十字醫院參訪中華醫大啟動醫護共培
台日醫護人才跨國共培模式共識會議今(10)日由日本足利大學校長末武義崇與足利赤十字醫院院長室久俊光等率團拜訪中華醫事科技大學，參觀教學及實驗設備，針對學生跨國選修學分及醫院實習、善盡大學社會責任協助地方創生與永續發展、高齡社會照護人才培育等議題進行討論交流。
記者張振興/台南報導
日方參訪團上午抵校由校長孫逸民帶領行政團隊歡迎，並親自簡報說明中華醫大校務發展現況，帶領參觀醫事學院和護理學院教學設備及實驗室。隨後雙方舉行「台日醫護人才跨國共培模式共識會議」，其中，與足利大學就兩校學生跨國修課學分認定、善盡大學社會責任協助地方創生與永續發展、高齡社會少子化之照護人才因應等議題進行意見交流；與足利赤十字醫院則就學生跨國實習的議題進行討論。
孫逸民表示，這是繼去年10月他帶領華醫團隊前往日本參訪，與足利大學和足利赤十字醫院簽署合作備忘錄後續的具體作為，也是中華醫大積極拓展師生國際移動力的落實。合作的足利大學和足利赤十字醫院在日本都負有知名度也頗受好評，相信透過密集交流可讓雙方的學生無論是在課業學習、 實務實習等各方面都有豐富的收穫。
中華醫大與足利大學和赤十字醫院擬定實質合作內容，初期以護理學院和醫事學院相關科系的學生為主，包含華醫和足利大學學生可至對方學校修課、承認學分，課程有基礎看護方法論、緊急醫療治療等。華醫學生可以至足利赤十字醫院實習，增加專業技術的知能，首梯預計今年7月成行。
足利大學校長末武義崇、足利赤十字醫院院長室久俊光等人對中華醫大的辦學績效、先進的設備和人才培育特色給予高度肯定，對三方日後攜手合作致力於醫事護理人才培育也樂觀其成，期待在密切合作下無論是學生學習、師生交流、實務增能，都有豐富的收穫。